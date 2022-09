Crolla scala, tragedia sfiorata al Globe Theatre di Roma. Studenti in ospedale

Cade una scala in legno del Globe Theatre di Roma, a Villa Borghese, e numerosi studenti andati ad assistere a uno spettacolo sono rimasti feriti.

Il crollo e i soccorsi

L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 di oggi. Una scolaresca di un liceo di Capitale da Roseto degli Abruzzi, giunta a Roma in gita scolastica, era al Globe Theatre per assistere al Macbeth, e proprio al termine della manifestazione teatrale, mentre stava lasciando la struttura, è avvenuto il crollo.

A cadere sarebbe stata una scala di legno, e a restare coinvolte sarebbero state 11 persone, 6 studenti fra i 16 e i 17 anni, e 5 adulti. L'allarme è stato lanciato subito, e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, con 7 automediche e un'ambulanza, e i vigili del fuoco. Accorsi anche gli uomini della polizia di Stato.

I feriti sono stati divisi fra i pronto soccorso del Bambino Gesù, il Policlinico Gemelli, il San Giovanni, il Pertini e il Policlinico Umberto I. Quattro in codice rosso, cinque in codice giallo e due in codice verde.

Le prime dichiarazioni

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri raggiunto dalle agenzie di stampa ha dichiarato di aver parlato con i responsabili della gestione del Globe Theatre, teatro shakespeariano di Roma, costruito nel 2003 come una fedele replica del Globe Theatre di Londra. Gualtieri è in contatto col commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la Protezione civile. " A quanto pare non ci sono feriti gravi ma solo un paio di contusi. Il commissario al teatro di Roma quella scala era stata oggetto di interventi di manutenzione. L'ultima notizia che mi è arrivata è che non ci sono feriti gravi " ha fatto sapere il primo cittadino.

A raggiungere il teatro l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: " Dalle notizie appena apprese dall'Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi " ha comunicato.

Le testimonianze: "Tragedia sfiorata"

A quanto si apprende, al momento del crollo c'erano una ventina di persone. "Stavamo uscendo dopo lo spettacolo ed è ceduta una scalinata. Gli alunni sono caduti tra le travi da un'altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano" racconta all'Agi, la docente Chiarina Maggitti.

Il Codacons parla di esposto urgente in procura. " Si tratta di una tragedia sfiorata, ed è doveroso indagare sulle cause che hanno portato al cedimento della scala e al ferimento di alcuni studenti. Episodi simili sono inaccettabili ancor più quando riguardano strutture che dovrebbero rappresentare una eccellenza italiana, e per questo, oltre a presentare un esposto in Procura, ci mettiamo a disposizione delle famiglie" ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi.

Secondo quanto dichiarato da Gualtieri, sarebbe stato lo sganciamento di alcune piastre di tenuta della rampa a causa il crollo. "Un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità" , ha detto il sindaco prima di una conferenza in Campidoglio. "Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso".

Sul caso sarà aperta un'inchiesta per fare chiarezza.