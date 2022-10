Rissa tra pastori, a farne le spese è una pecora

Il bilancio di una rissa tra pastori è di una pecora presa a bastonate, un vigile rimasto ferito e l’aggressore finito in ospedale dopo una caduta dal primo piano di un condominio. Tutto questo non è avvenuto in un paesino di campagna, bensì a Roma e, più nello specifico, a Tor Bella Monaca. Ricapitolando, dopo l'emergenza dei cinghiali che aggrediscono i cittadini per le vie della Capitale, l’invasione dei topi con più di 400 segnalazioni in 60 giorni da parte di poveri romani che se li ritrovano anche in bagno, e le capre che camminano sui tetti delle macchine parcheggiate, adesso a Roma ci sono anche le risse tra pastori con pecore al seguito.

Rissa tra pastori capitolini

Come riportato da RomaToday, lo scorso 12 ottobre gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale sono dovuti intervenire quando un pastore ha bloccato una pattuglia, che stava passando in via di Tor Bella Monaca, per denunciare un altro pastore che stava dando fastidio al suo gregge, intento a pascolare tranquillo su uno dei pratoni del quartiere della periferia est della Capitale. Quando il proprietario degli ovini ha chiesto all’uomo di andarsene, questo ha preso in mano un bastone e si è scagliato contro di lui, generando una vera e propria rissa. Il disturbatore dei poveri animali si è anche scaraventato contro una pecora, aggredendola in modo violento con il legno che aveva in mano.

L'aggressore è finito in ospedale

Quando sono arrivati gli agenti della polizia municipale, l’uomo ha bastonato anche il vigile che lo aveva afferrato per calmarlo e disarmarlo. Una volta liberatosi dalla presa dell’agente, l’aggressore è fuggito attraversando viale di Tor Bella Monaca, con gli altri vigili che lo rincorrevano. Per tentare di far perdere le proprie tracce il fuggiasco è salito su una palazzina nei pressi di via Giacinto Camassei. Nel momento in cui, per arrampicarsi, l’uomo ha messo i piedi su un condizionatore esterno che si trovava al primo piano, è improvvisamente precipitato nel vuoto, ferendosi in modo grave. A quel punto sono arrivati gli agenti del comando di via Cambellotti che hanno subito soccorso l'aggressore, che è quindi stato trasportato al policlinico Tor Vergata. L’uomo è stato denunciato e, una volta informata la procura, la sua posizione è adesso al vaglio dell'autorità giudiziaria.

