Pitbull azzanna bambino di 6 anni in un parco a Tor Vergata

Lo scorso giovedì nel parco Salvador Allende di Tor Vergata, quartiere di Roma, un bambino di sei anni è stato azzannato e ferito da un pitbull. Il piccolo stava giocando osservato dai genitori poco lontani quando un cane di grossa taglia si è scagliato contro di lui con ferocia.

Non appena è iniziata l'aggressione la madre e il padre del piccolo, assieme ad alcuni passanti, si sono fiondati in soccorso del bimbo riuscendo ad allontanare il cane e chiamando i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno portato il bambino all’ospedale più vicino. Il piccolo ha riportato delle ferite profonde e dovrà seguire una profilassi antirabbica. Questo perché, dopo l'accaduto, il padrone è scomparso con l'animale senza dare informazioni riguardo allo stato di vaccinazione del cane.

La notizia del grave episodio è circolata rapidamente tra i residenti, che da molto tempo chiedono che venga costruita all'interno del parco un'area adeguata e riservata solo ai cani. Il nuovo comitato di quartiere ha così commentato l'accaduto di Tor Vergata: "Siamo vicini alla famiglia del bambino aggredito dal cane. Ci siamo già attivati con gli organi competenti. Ricordiamo a tutti i possessori di cani di rispettare le norme, dentro e fuori dal parco".