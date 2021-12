Pm10 oltre i limiti, stop circolazione mezzi più inquinanti

I numeri forniti dall'Arpa Lazio sono chiari: i livelli di Pm10 sono troppo alti. Considerato il superamento dei livelli di polveri sottili rilevati dalla rete urbana di monitoraggio (e validati dall'Arpa), e tenuto conto del peggioramento previsto per i prossimi giorni, il Comune di Roma ha deciso un blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti nelle giornate del 22 e 23 dicembre all'interno della Z.T.L. Fascia Verde.

Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 7.30 alle 20.30, per i seguenti veicoli, oltre a quelli già previsti dalla normativa: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2. Il provvedimento, inoltre, stabilisce che gli impianti di riscaldamento sull'intero territorio comunale non superino la temperatura di 18°C o 17°C a seconda del tipo di edificio. Il testo dell'ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale. Ovviamente si tratta di una misura tampone, che cerca di limitare i danni. Il maltempo potrebbe aiutare, così come la fine della spasmodica "corsa ai regali".