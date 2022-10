Pretende di incontrare il Papa: turista americano danneggia due busti ai Musei Vaticani

Ha scaraventato a terra due busti di epoca romana esposti all'interno della Galleria Chiaramonti nei Musei Vaticani a Roma. Dopo lo sprezzante gesto, il responsabile, un turista statunitense di origini egiziane, è stato prontamente bloccato da una guida turistica, che ha dato il tempo agli uomini della sicurezza di entrare in azione e impedire che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

L'episodio, immortalato da uno scatto poi postato su Facebook, si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 ottobre. Sono le 12.45 quando un turista americano, che aveva regolarmente acquistato il biglietto d'ingresso ai Musei Vaticani, ha iniziato a dare in escandescenze, accanendosi su alcuni busti ancorati a delle mensole collocate lungo la Galleria Chiaramonti. L'uomo ha gettato a terra con forza le sculture, che sono rimaste danneggiate a seguito dell'impatto col pavimento. Per fortuna una guida turistica presente sul posto si è precipitata in direzione del responsabile, riuscendo a bloccarlo. Il turista è stato successivamente fermato dagli addetti alla sicurezza e dalla Gendarmeria vaticana in servizio ai Musei.

Stando a quanto riferito dall'ufficio stampa del museo, e riportato dall'agenzia Dire, nonostante il violento impatto col terreno i danni subiti dai due busti "non sono rilevanti, i volti non hanno subito grandi danneggiamenti, forse a uno dei due esemplari si è staccato un pezzo del naso" . Entrambe le sculture sono state inviate immediatamente presso il laboratorio di Restauro marmi operativo all'interno dei Musei Vaticani.

Sempre secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della struttura, si sarebbe trattato "del gesto di uno squilibrato" . Il responsabile, dopo il fermo, è stato sottoposto a interrogatorio.

L'agenzia Ansa riporta l'ipotesi secondo la quale l'uomo avrebbe chiesto di poter incontrare il Papa. Una richiesta rispedita al mittente dal personale dei Musei Vaticani, che avrebbe provocato la violenta reazione del visitatore, il quale per ripicca si sarebbe accanito contro i busti ancorati alle mensole.