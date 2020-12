V-Day, assalto finale al virus

È un appuntamento con la storia quello di questa mattina. È il giorno del Vax Day. Nel vecchio continente oggi prende il via la campagna di vaccinazione. In Italia il carico è arrivato la notte di Natale, a dieci mesi di distanza dalla scoperta del primo caso italiano di Sars-CoV-2, quello di Mattia Maestri, il 38 enne della provincia di Lodi passato alla storia come paziente 1.

I riflettori questa mattina sono tutti puntati sull’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. È qui che è stata ricoverata e curata la coppia di cinesi della provincia di Wuhan trovata positiva al Covid lo scorso gennaio, ed è qui che simbolicamente sono state inoculate le prime cinque dosi di vaccino. I pionieri della lotta indossano tutti il camice bianco.

Ci sono l’infermiera Claudia Alivernini, 29 anni, la biologa Maria Rosaria Capobianchi,direttore del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani, la prima ad isolare il virus lo scorso febbraio, e l’operatore socio sanitario Omar Altobelli. A seguire due infettivologhe dello stesso ospedale, Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo. Il messaggio che lanciano è corale: “Fidatevi della scienza e vaccinatevi”.

Quando, ovviamente, ce ne sarà per tutti. Visto che sinora le dosi a disposizione sono 9.750 per tutto il territorio nazionale. “I vaccini arriveranno in settimana e quindi bisogna dire la verità: la campagna di massa partirà soltanto tra qualche mese, specifica il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che ha partecipato all’evento assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, e al commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri.

Un evento per lo più simbolico quello di oggi. Ma il leader del Pd non ha dubbi: “È l’inizio della fine”. I cinque volontari sono stati vaccinati attorno alle sette di questa mattina, dovranno attendere il secondo richiamo per ottenere la schermatura dal virus. “La protezione - ricorda la Capobianchi - sarà efficace dopo una settimana dalla seconda dose”. “Il vaccino - ricorda la biologa - è un’arma a nostra disposizione ma non basta, bisogna continuare a rispettare le norme anti-contagio”.

È lo stesso appello fatto dal ministro Speranza: “Abbiamo uno strumento tra le mani che ci può consentire di vincere questa sfida ma servirà ancora tempo, cautela e attenzione”. Senso di responsabilità, voglia di continuare a dare il massimo nella lotta al Covid ma anche desiderio di lasciare una traccia nella storia. Questi alcuni dei motivi che hanno spinto il gruppo a vaccinarsi. “Mi sono proposta come volontaria senza neppure pensarci, mi è venuto naturale”, racconta la Vigori. “È stato un anno duro, siamo stati in prima linea sin dall’inizio della pandemia e questo per noi è un giorno bellissimo: finalmente possiamo tornare a guardare al futuro”. “Sono orgogliosa di esser stata scelta tra i primi e sento su di me la grande responsabilità di dover far capire agli altri che non cogliere l’opportunità del vaccino sarebbe una follia”, le fa eco la Capobianchi.

“È stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus ha causato ma oggi c’è la consapevolezza che siamo in un giorno importante e decisivo”, dice ai microfoni Claudia, la prima vaccinata d’Italia.