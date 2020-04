La Raggi "assembra" i migranti in una palestra

In questi giorni, in piena emergenza coronavirus, la giunta di Virginia Raggi ha deciso di adibire a centro di accoglienza per migranti la palestra comunale di Largo Mazzoni, situata vicino alla Stazione Tiburtina.

"Comprendiamo l’esigenza, dovuta all’emergenza del momento, di dare un supporto materiale a tutte quelle persone che vivono ai margini, ma certe scelte non possono scendere dall’alto, senza interpellare chi amministra e vive nella zona", scrivono in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Holljwer Paolo, consigliere del II municipio. I due 'meloniani' ritengono che quello non sia il luogo più idoneo dove ospitare i migranti che gravitano intorno alla Stazione Tiburtina. "Non deve essere sempre il territorio a subire le scelte dell’incapacità grillina a gestire le situazioni, la storia di questo disagio sociale si ripete ormai con sconcertante puntualità" , affermano Figliomeno e Paolo che contestualmente chiedono la revoca di "questa assurda decisione che penalizza fortemente gli abitanti del quartiere”.

Questa iniziativa non è mai condivisa con il Municipio II "che se ne dissocia totalmente" ed evidenzia "tutti i limiti della Giunta Raggi e l'incapacità della Sindaca di individuare soluzioni concrete che rispondano realmente ai bisogni delle persone che vivono in situazioni di povertà estrema nella Capitale" , scrivono in una nota Francesca Del Bello, presidente del Municipio Roma II, e due assessori della sua giunta, Carla Fermariello (Politiche Sociali) e Rosario Fabiano (Sport).