"Le razzie all'ora di cena". L'incubo dei furti in casa: come agiscono

A Roma est, nelle zone di Anagnina, del Tuscolano e di Appio, alcune bande di ladri d’appartamento stanno mettendo a soqquadro diverse abitazioni. Nelle ultime settimane i furti si sono intensificati, con un particolare comune denominatore: le case vengono svaligiate nelle ore serali, solitamente quando i proprietari o gli inquilini escono per fare una passeggiata o per cenare fuori. L’azione dei malviventi è rapida: entrano forzando la serratura e in pochi minuti fanno razzia di soldi e oggetti preziosi per poi fuggire. Tutto ciò si svolge quando l’appartamento è vuoto, anche se non sono mancati i casi in cui i ladri hanno incrociato le persone che abitano in quelle case svaligiate.

Errori di valutazione da parte dei rapinatori, i quali studiano nei minimi dettagli i movimenti dei proprietari o affittuari per organizzare i loro colpi. L’ultimo furto in ordine di tempo è stato commesso qualche giorno fa, all’Appio Claudio. La famiglia rapinata era scesa per mangiare una pizza e si era trattenuta fuori casa per un paio d’ore. Al ritorno, l’amara sorpresa con l’appartamento, al secondo piano, messo sottosopra e completamente svaligiato. I proprietari avevano chiuso solo le imposte, ma non le finestre blindate. “Non ci aspettavamo una cosa del genere – hanno dichiarato al quotidiano Il Messaggero – poiché in strada c'era ancora molta gente, traffico, persone che portavano a spasso i cani. Incredibile poi che nessuno abbia visto o sentito nulla” .

Davvero singolare, invece, l’esperienza vissuta da una giovane donna derubata nel giorno delle nozze. Al mattino, la sposa è uscita per andare in chiesa e per festeggiare il matrimonio fino a sera tarda, ma quando è rincasata ha scoperto il furto. Qualche malcapitato, inoltre, si è ritrovato a tu per tu con i ladri. È accaduto il primo maggio, in via Lucia Mario Perpetuo, quando due donne si sono imbattute in un rapinatore che aveva già forzato la serratura della porta e, una decina di giorni fa, a una coppia di anziani in via Calpurnio Fiamma. I tentativi di furto sono stati effettuati sempre nelle ore serali, intorno alle 21.

Negli ultimi tempi, come confermano alcune ditte che si occupano di installare antifurti satellitari, sono aumentate le richieste di intervento proprio nella zona di Roma est. Diversi nuclei familiari hanno deciso di montare sistemi di sicurezza per impedire ai ladri di entrare con facilità nelle loro case.