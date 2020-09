Ai ristoranti norme contro gli scippi: legano le borse dei clienti

I ristoranti ai tempi del Covid? Si organizzano con i ''camerieri anti-scippo'', proprio così. Accade a Roma, in zona Testaccio, dove Roccia er Laziale, storico collaboratore della pizzeria Da Remo si è ingegnato un'astuzia che fa fessi ladruncoli e borseggiatori. Come? Legando le borse delle clienti alla sedia: '' Così o te porti via tutto o nun te porti via gnente '', racconta con l suo accento schietto alla cronista del quotidiano Leggo.

Tutto comincia durante la fase 3 dell'emergenza sanitaria, quando il locale riapre i battenti a testaccini e turisti. Er Roccia, 48 anni, romano d'adozione con un amore viscerale per il calciatore della Lazio Ciro Immobile - '' Nome e Cognome nun ve lo dico. Io so' pe' tutti Roccia '', precisa - si accorge di uno strano viavai tra i tavoli all'esterno della pizzeria e di borse che poi ''spariscono'' nel nulla. " Li riconosco subito quei brutti ceffi - racconta - Te chiedono de potè annà in bagno, ma io lo capisco, e quinni me so’ industriato ". Del resto, si sa, in epoca post lockdown, con la gente tornata a sedersi ai tavoli fuori - oggi incrementati - pure se a distanza, i locali fanno gola. Ieri l’altro al Pigneto un algerino 52enne, fintosi cliente di una pizzeria, ha raccolto una borsa da donna poggiata per terra, l’ha infilata velocemente nel suo zaino e si è allontanato. Colto in flagrante, è stato arrestato.