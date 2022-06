Multe da 16 mila euro per mancati versamenti di pochi euro: bufera sull'Inps

Come denunciato da Federcontribuenti, di recente numerosi datori di lavoro stanno ricevendo da parte dell'Inps pesanti ingiunzioni causa omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Una situazione, vista l'entità di suddette sanzioni, del tutto spropositata rispetto al mancato introito, in grado di mettere in ginocchio tante piccole aziende. Niente che non sia previsto dalla legge attuale, secondo quanto spiegato da ItaliaOggi, dato che esiste una specifica norma che determina tale regime sanzionatorio, con multe che possono arrivare fino a 50mila euro. Pagare le ritenute previdenziali è certo un obbligo civile da rispettare, ma a mancare è l'equilibrio con la sanzione in caso di omesso pagamento, nonché un'attenta disamina delle conseguenze della sua applicazione a vari livelli, non da ultimo la possibilità di causare la chiusura di piccole realtà imprenditoriali in grado di generare lavoro. Ecco che quindi, specie nella pesante crisi economica attuale, salvaguardare l'occupazione può voler significare anche istituire un adeguato e proporzionale sistema di sanzioni per imprese/aziende che impedisca loro di fallire.

"Le ritenute previdenziali sono tutti quei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali, calcolati sulla retribuzione, trattenuti sia al dipendente che al datore di lavoro e versati alle Casse Previdenziali alle quali il dipendente è iscritto" , spiega in un comunicato Federcontribuenti. "Poi ci sono le ritenute fiscali, destinate all'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'Irpef, e le ritenute extra-erariali destinate ad uno o più soggetti".