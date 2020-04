Roma, aggredisce ex a martellate: 37enne in gravi condizioni

Una terrificante storia di violenza su una donna si è verificata nella serata di ieri in zona Capannelle a Roma. Un uomo si è accanito sulla sua ex moglie colpendola violentemente con un martello. A salvare la sventurata dalla morte è stato solo un colpo di fortuna. Il folle, infatti, ha desistito dai suoi intenti solo dopo che si è rotto il manico dell’attrezzo da lavoro.

L’aggressore, che pare abbia studiato il piano nei minimi dettagli, è un 47enne romano poi rintracciato ed arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio e rapina. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo ha raggiunto in taxi il palazzo nel quale risiede l’ex fidanzata e l’ha attesa nel box auto condominiale. All’arrivo della donna, sicuro di non essere visto, il 47enne è entrato in azione ed ha aggredito l’ex, di 10 anni più giovane, colpendola ripetutamente a martellate.

Il folle, vestito di scuro con il volto coperto da mascherina e occhiali, prima di scappare ha anche rubato alla donna il computer portatile. A dare l'allarme sono stati alcuni condomini che avrebbero sentito le urla della vittima. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Romanina e della Squadra mobile di Roma.

La vittima, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Nonostante le gravi condizioni, la 37enne è riuscita raccontare agli agenti cosa le era accaduto indicando anche come era vestito l’aggressore che, in considerazione di alcune movenze familiari, riteneva essere l’ex fidanzato.

Le forze dell’ordine hanno subito fatto partire le indagini per identificare l’autore del grave atto che, dopo essere stato scoperto, si era immediatamente allontanato dal luogo della violenza. La fuga di quest’ultimo, però, non è durata a lungo. L'uomo, infatti, è stato bloccato dalla polizia nella propria abitazione.

Al sospetto è contestato il tentato omicidio e la rapina aggravata. Sembrerebbe che l’aggressore abbia tentato di crearsi un alibi. Prima di prendere il taxi per raggiungere il luogo dell’agguato ha timbrato un biglietto della metro. Ma il suo tentativo di sviare le indagini è fallito. La polizia avrebbe anche recuperato gli abiti usati per l'aggressione che il 47enne aveva gettato in un cassonetto dei rifiuti e sequestrato il martello usato nel raid.

