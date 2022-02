Roma, bus costretti a gimkane tra buche e cantieri

A Roma sono migliaia le corse annullate o deviate di autobus e tram a causa delle buche presenti nell’asfalto della Capitale e dei cantieri nati per cercare di coprirle. A farne le spese, oltre ai viaggiatori che non sanno mai quanto tempo impiegheranno per effettuare il loro tragitto, sono anche gli ammortizzatori e i pneumatici dei mezzi pubblici. Come riportato da Il Messaggero, adesso sono 36 le linee Atac che sono state deviate o limitate proprio a causa di interventi urgenti riguardanti il manto stradale da loro abitualmente percorso. Dal prossimo lunedì a questo numero se ne aggiungeranno altre sette, per arrivare così a un totale di ben 43. Senza contare i mezzi pubblici spesso interessati da guasti, manutenzione o anche deviazioni di percorso dovuti a manifestazioni in giro per Roma.

Poca informazione ai passeggeri

Gli autisti sono costretti quotidianamente a fare lo slalom tra cantieri e buche e questo si ripercuote sulla circolazione e sui tempi di percorrenza. Ovviamente gli utenti si lamentano, come due signore in viale Trastevere: “C'è poca informazione, spesso ci lasciano in attesa invano alle fermate”. Proprio in questo quartiere di Roma ci sono le linee 3, che sostituiscono il tram, 44 e 75, provenienti da via Marmorata, che raggiunta via Induno deviano in via Jacopa de' Settesoli, via Tavolacci, viale Trastevere, lungotevere degli Anguillara, Ponte Palatino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere de' Cenci, ponte Garibaldi e viale Trastevere. La deviazione dei bus 44 e 75 è dovuta anche a lavori a viale delle Mura Gianicolensi. La linea 990 è invece stata deviata per lavori su via Trionfale, all'altezza di via Nevio.

Costretti a deviazioni di percorso

Lavori al manto stradale sono in corso anche nel centro storico, in via Nazionale, all'altezza di Palazzo delle Esposizioni: i bus 71 e 117, provenienti dalla stazione Tiburtina e da piazza San Giovanni in Laterano, da largo del Tritone proseguono per via del Tritone, che è chiusa al traffico da piazza Barberini a largo del Tritone sulla corsia preferenziale, con modifiche di percorso per le linee 62, 63, 80, 83, 85, 100, 160, 492, N5, N90 E N543, dirette in Centro. Lavori di rifacimento anche al Flaminio, in via Emanuele Gianturco e in via Giambattista Vico: sono deviate su percorsi alternativi le linee 89, 490, 495, 590, S3, S6, S13, NMA e N201. Sono invece limitate le linee 61 e 160. Da lunedì prossimo, 7 febbraio, verrà chiusa al traffico la carreggiata destra di un tratto di viale Rossini e via Bertoloni, con le linee 52, 910 e 910D che verranno deviate su percorsi alternativi. Cambiamenti di tragitto sono previsti, sempre dalla prossima settimana, anche per i mezzi 52D, 53 e 53D, 223, in viale Parioli.

Dal Centro alla periferia la situazione non cambia

La situazione non cambia se ci si sposta in periferia. Al Portuense ci sono lavori a via Prospero Colonna, all'altezza di piazza Lorenzini: la linea 774, diretta a via Montalcini, da piazza Lorenzini prosegue su via Sirtori, largo la Loggia e via Portuense. Sul litorale la linea 011 è deviata su via Carlo Bonucci e via del Collettore Primario a causa del dissesto del manto stradale in via Campanari. Nella periferia orientale troviamo lavori in via Polense, all'altezza via Giulianova: i bus 045 deviano dal loro percorso abituale. Cantieri aperti anche a via Capodrise, zona della Selvotta, tra via Moschiano e via Bisaccia: in questo caso a subire deviazioni sono le linee 073 e 073 scolastico. A San Basilio, causa lavori in via Montegiorgio all'altezza di via Fabriano, troviamo modifiche di percorso per la linea 404 anche nella sua versione scolastica.

