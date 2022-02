Roma, c’è un cadavere nella cassapanca

Il cadavere di una donna 90enne è stato trovato all’interno di una cassapanca. Purtroppo non si tratta del film di Frank Capra con protagonista Cary Grant, ma di una macabra scoperta fatta dalla polizia a Roma, in zona Esquilino. Il ritrovamento è avvenuto il giorno prima dello sfratto: domani l’anziana signora sarebbe stata sfrattata insieme al figlio disabile di 50 anni con cui viveva nell’appartamento, al secondo piano di un palazzo in piazza Vittorio. I poliziotti erano infatti intervenuti per prendere in carico l’inquilino e trasferirlo in una struttura alternativa. Le forze dell’ordine hanno invece trovato in una cassapanca il cadavere della donna, già in stato di decomposizione.

Era in stato di decomposizione

Sarà compito del medico legale stabilire con l’esame autoptico il giorno e la causa del decesso. I poliziotti del commissariato Esquilino hanno effettuato rilevamenti nell’abitazione per tutta la notte. Al momento nessuna pista è stata accantonata. Come riportato dal Corriere della sera, una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 90enne qualche settimana fa sia morta in seguito a un malore e che il figlio, disabile con problemi psichici, abbia riposto il cadavere del genitore nella cassapanca senza chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. Come reso noto: “Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile verificare eventuali segni di violenza”.

Il figlio ha problemi psichici

Gli investigatori non escludono che la 90enne sia stata colpita dal figlio, magari in seguito a una discussione, e che il suo corpo sia poi stato nascosto nella cassapanca. Sarebbero comunque stati confermati i problemi psichiatrici dell'uomo, un romano di 50 anni. Il figlio della vittima è stato ascoltato dagli psicologi, ma non sembra essere stato in grado di spiegare cosa sia successo effettivamente alla madre. Verso le 22 è giunta sul luogo del ritrovamento un'ambulanza del 118 e il personale sanitario è entrato nell’abitazione con il medico legale. Dopo che i sanitari hanno constatato il decesso dell’anziana, il coroner ha effettuato un primo esame sul corpo. Sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di lotta.

I vicini non avrebbero sentito nessun rumore. Gli inquilini, ascoltati dagli agenti, hanno asserito: “Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo solo notato che la donna non usciva da diversi giorni”. Toccherà agli investigatori riuscire a ricostruire cosa è avvenuto nelle ultime settimane. La speranza è anche che il 50enne riesca nelle prossime ore a dare informazioni utili all’equipe di psicologi che lo sta seguendo.

