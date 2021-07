Scoperta la boutique dei tarocchi: spuntano tanti nomi vip

Un blitz dei finanzieri del Comando Provinciale di Roma ha portato a scoprire una boutique del falso, il cui giro d’affari illecito si aggirava intorno agli 850mila euro. A essere perquisito dalla Guardia di Finanza l’appartamento in corso Francia di una donna romana sui 50 anni. Molto vasta la rosa di clienti della boutique clandestina che poteva vantare tra i suoi aficionados cittadini della Roma bene, professionisti e anche vip appartenenti al mondo dello spettacolo, i cui nomi sono stati trovati scritti su un registro per annotazioni provvisorie, conservato gelosamente dalla padrona di casa.

Clienti della Roma bene e vip

Alla donna sarebbero riconducibili almeno 600 articoli, tra cui cinture, borse e portafogli di lusso, tutti con marchi contraffatti delle più importanti case di moda italiane ed estere: Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. Gli importi degli incassi andavano dai 500 ai 2mila euro ad articolo. I facoltosi clienti della boutique rischiano adesso importanti sanzioni per gli acquisti fatti nell’abitazione della signora. Alcuni di loro sarebbero già stati multati per un valore complessivo di circa 100mila euro.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, la donna avvicinava i suoi possibili clienti tra i saloni di bellezza, i circoli e i club esclusivi di Roma nord. Una volta invitati nella sua abitazione mostrava loro i vari articoli di alta qualità, peccato che fossero tutti inesorabilmente falsi. La donna riforniva personaggi dello spettacolo e imprenditori di oggetti lussuosi, ed era così minuziosa, da annotare in una lista anche i nomi degli acquirenti con accanto la somma da loro pagata per l’articolo comprato. Lista che è stata prontamente trovata e sequestrata dagli uomini della Guardia di Finanza e che verrà messa agli atti come prova.

Anche evasione fiscale

Le indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono poi andate avanti e hanno portato a scoprire la mancata dichiarazione al Fisco degli incassi provenineti dall’illecita attività messa in piedi dalla intraprendente romana di mezza età, che dovrà adesso rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria capitolina anche di evasione fiscale.

Come appreso da Fanpage.it, tra i clienti vip multati ci sarebbero anche Michela Quattrociocche, l'attrice di “Tre metri sopra il cielo” e la presentatrice Teodora Rutigliano, ex meteorina ed ex conduttrice di Sipario. Ma sembra che i vip che hanno contribuito a far crescere gli affari dell’imprenditrice 50enne siano molti di più.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?