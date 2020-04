I migranti se ne infischiano del virus: giocano a calcetto in stazione

Nonostante il divieto di formare assembramenti, alla stazione Tiburtina restano accampati decine di rifugiati. Sono i migranti assistiti dai volontari di Baobab Experience che ogni giorno si occupano di fornire assistenza e pasti a circa 120 stranieri che si sono sistemati con materassi e tende a piazzale Spadolini, uno degli ingressi dello scalo ferroviario. "Le segnalazioni vanno avanti da settimane, prendiamo atto della reazione della sindaca, Virginia Raggi, che ha chiesto di fare i tamponi a tutti gli accampati, ma il risultato per ora è che un ingresso della stazione è praticamente interdetto ai cittadini, che per entrare devono addirittura cambiare municipio" , denuncia Fabrizio Montanini, presidente del comitato di quartiere Beltramelli-Meda-Portonaccio.

"E poi, la Raggi chiede ai cittadini di denunciarsi fra loro sul sito del Comune, mentre lì è un assembramento continuo, giorno e notte, se ne fregano delle regole" , continua Montanini, che ieri ha pubblicato su Facebook un video girato da una residente della zona, che ha immortalato una partitella a calcetto improvvisata tra alcuni migranti che vivono nella tendopoli. "Di sicuro non è questo il modo migliore per evitare la propagazione del virus" , commenta l’attivista.

Nei giorni scorsi anche gli stessi volontari che gestiscono l’accampamento si erano appellati con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, denunciando il "rimpallo di responsabilità tra i diversi livelli di governo, nazionale e locali" . In particolare, sottolineavano gli attivisti, "quello di questi giorni tra Comune di Roma e Regione Lazio, in cui l'uno invita l'altra ad attivare screening sui senza fissa dimora di Tiburtina, senza impegnarsi nell'identificazione immediata di luoghi di accoglienza, e l'altra risponde dichiarando di provvedere già a un'assistenza alla quale Baobab Experience, presente tutti giorni sul territorio, non ha mai avuto la fortuna di accedere" .

La richiesta, quindi, è quella di sistemare i migranti in apposite strutture. Ma, fanno sapere dall’associazione "ad oggi, dopo 2 esposti e quotidiane interlocuzioni con le amministrazioni competenti, siamo riusciti a mettere in sicurezza solo 10 persone" . I volontari chiedono "di individuare locali presso i quali le 120 persone che vivono e dormono a Piazzale Spadolini e tutti i fissa dimora a Roma possano essere accolti" oltre alla garanzia della distribuzione di "ogni utile presidio medico-sanitario", e della "verifica delle loro condizioni di salute" .