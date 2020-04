Roma, morta per arresto cardiaco l’attrice francese Patricia Millardet

Patricia Millardet, la giudice incorruttibile de “La piovra”, è morta nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile, all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverata dal 24 marzo. L’attrice aveva compiuto 63 anni lo scorso marzo.

Il successo era arrivato grazie a "La piovra"

Indimenticabile nel personaggio del coraggioso magistrato Silvia Conti. Il successo, che aveva conquistato il grande pubblico, era arrivato proprio grazie a quel ruolo, che aveva ricoperto dal 1989 al 2001, nella celebre serie televisiva della Rai. In una intervista, la Millardet aveva dichiarato: “Penso che Silvia piaccia al pubblico perché è molto morale, pulita, disponibile”.

La sua prima apparizione era avvenuta nel film “Il tempo delle mele” del 1982, dove faceva la comparsa. Debuttò nel cinema italiano nel 1987, con il film tv del regista Carlo Rizzani “Assicurazione sulla morte”. Tre anni dopo, nel 1990, aveva recitato in “Il sole anche di notte” di Paolo e Vittorio Taviani. Era stata anche tra le protagoniste della fiction andata in onda su Canale 5, “Il bello delle donne”, dove, tra il 2001 e il 2003, interpretava il personaggio di Angelina Brusa. Aveva inoltre preso da parte a molte altre produzioni sia cinematografiche che televisive.

La fake news del suicidio

Nel 2002 la Millardet era stata vittima di una fake news: era infatti girata la voce che avesse tentato il suicidio ingerendo una potente dose di farmaci. La notizia era stata subito dopo smentita dalla stessa attrice che aveva raccontato quanto realmente accaduto: “Non c’è stata malafede ma comunque è stata una storia romanzata. Il produttore della fiction “Il bello delle donne”, Alberto Tarallo, mi aveva chiesto di dimagrire per interpretare la terza serie, invece sono tornata ingrassata di tre chili da una vacanza alle Maldive. E così ho drasticamente scelto di non mangiare niente, lo stomaco si è chiuso, ho bevuto poco, fumato molto e fatto cyclette. Un giorno sono svenuta in casa proprio mentre un amico con cui avevo un appuntamento mi stava venendo a trovare: si è preoccupato, ha chiamato polizia, carabinieri e ambulanza ed è nata la storia del tentato suicidio”.

Patricia Millardet, 63 anni appena compiuti, si è spenta nella giornata di ieri presso l’ospedale San Camillo di Roma a causa di un arresto cardiaco. Viveva nel nostro Paese dalla fine degli anni ‘80, la Millardet si era infatti trasferita a Roma, prima sull’Appia Antica e in seguito a Castel Gandolfo.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?