Roma, Parioli invasi dai calabroni. Evacuata una palazzina

Diversi sciami di calabroni hanno invaso i Parioli, un quartiere di Roma. A essere invasa è stata una palazzina in via Sebastiano Conca. I condomini, tanto era lo spavento, hanno abbandonato tutti molto velocemente la propria casa.

" È stato tremendo, una mamma è stata punta. Abbiamo dovuto chiamare il 118 per farla soccorrere: abbiamo paura e abbiamo deciso di scendere in strada ", raccontano i proprietari delle case nella palazzina.

Il primo allarme risale al 31 agosto quando i condomini si sono accorti di avere un problema comune: il numero di insetti che entrava nelle loro case stava aumentando a dismisura. A quel punto è stata immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, i quali però, spiega uno dei condomini coinvolti, non possono intervenire se il problema non si trova all'interno di un appartamento. " Abbiamo scoperto che hanno fatto un nido in una intercapedine del muro esterno al quarto piano -raccontano - sono davvero tantissimi ". Qualcuno, spiega il Messaggero, ha anche individuato il tipo di insetto: " Sono i calabroni asiatici, quelli che uccidono e si nutrono delle api, ormai sono arrivati anche a Roma ".

La decisione di abbandonare momentaneamente le case è stata presa alle 18 circa del 2 settembre quando una donna, mamma di due figli presenti in casa, si è trovata in cucina un enorme calabrone che l'ha punta a un piede. " La puntura è stata terribile, il piede si era gonfiato moltissimo ", racconta la vicina. A quel punto la notizia si è diffusa velocemente in tutta la palazzina e i condomini, circa 12 famiglie, sono scesi in strada. " I Calabroni hanno iniziato a venire anche all'aperto, così abbiamo deciso di rientrare ", racconta un papà, il quale spiega anche come tutti, una volta in casa, siano stati costretti a tenere le finestre chiuse date la velocità e la pericolosità dell'animale.

A Roma, dunque, dopo cinghiali, topi e gabbiani che invadono ogni quartiere arrivano anche i calabroni. Di che specie si tratti è ancora da accertare e solo gli esperti potranno farlo ma non sorprenderebbe se davvero si trattasse del "calabrone asiatico killer". In America e nel Regno Unito l'allerta per questi esemplari è già scattata da tempo. Rispetto ai calabroni che conosciamo questi sono di colore più scuro e si nutrono di insetti impollinatori, in particolare di api. Nel giro di poche ore sono in grado di sterminare un intero alveare e la sua puntura è molto pericolosa anche per gli uomini.