Roma, prete di Pavona aggredito da falsi mendicanti in cerca di cibo

Violenza a Pavona (Roma), dove un sacerdote è stato aggredito da una banda di rapinatori, riusciti ad entrare in parrocchia dopo essersi presentati come dei mendicanti in cerca di qualcosa da mangiare. Picchiato e preso a testate, il religioso è stato soccorso da alcuni ospiti della struttura, ed ora si trova ricoverato in ospedale, mentre i responsabili sono al momento ricercati.

L'episodio, secondo quanto riferito dagli inquirenti impegnati nelle indagini, si è verificato durante la serata di venerdì 10 aprile, intorno alle ore 21, all'interno della parrocchia della chiesa di Sant’Antonio da Padova. La vittima, un sacerdote di 34 anni originario della Colombia stava per assistere insieme ad alcuni altri religiosi alla Via Crucis trasmessa in televisione, quando qualcuno ha citofonato al portone della canonica di via Sodano. Andato a rispondere, il religioso ha udito la voce disperata di un uomo. “Aprite, abbiamo fame. Aiutateci!” , avrebbe detto quest'ultimo, come riportato dal “Corriere”. Impietosito e determinato a soccorrere i bisognosi, il 34enne ha immediatamente aperto la porta, trovandosi però di fronte tre individui col volto coperto.

Compreso di essere in pericolo, il sacerdote ha cercato di far allontanare gli uomini e di richiudere il cancello, ma è stato subito aggredito. Uno dei criminali, infatti, è riuscito a scavalcare la recinzione e gli si è avventato contro, prendendolo a testate. Finito a terra e tempestato di botte, il religioso è comunque riuscito ad urlare ed a chiedere aiuto, richiamando così l'attenzione delle altre persone presenti all'interno della struttura. Richiamati dalle grida del 34enne, gli altri sacerdoti ed alcuni ospiti della parrocchia sono accorsi in suo aiuto, cogliendo sul fatto gli aggressori.

Trovatisi in evidente inferiorità numerica, i tre malviventi non hanno potuto fare altro che tentare la fuga, mentre i religiosi si affrettavano a contattare il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto sono in breve arrivati i sanitari dell’Ares, che hanno medicato il sacerdote, trovato riverso a terra e col volto coperto di sangue. Dopo averlo caricato in ambulanza, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale locale. Assistito dal personale sanitario, il 34enne si trova tuttora ricoverato per degli accertamenti. In seguito al brutale pestaggio, ha riportato una frattura del setto nasale, ma non si trova in pericolo di vita.

Quanto agli aggressori, questi risultano attualmente ricercati. Intervenuti sul posto, gli agenti del commissariato hanno dato immediato avvio alle indagini. Oltre alla testimonianza della vittima e degli altri ospiti della parrocchia, gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze della canonica. Si ritiene che la banda sia responsabile di altri raid avvenuti nella periferia di Roma.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?