Sanità, cronometro per abbassare i tempi di attesa

Per cercare di abbassare i tempi di attesa, sempre lunghissimi, la Asl Roma 5 ha deciso di adottare il cronometro. Saranno 4 le prestazioni ogni ora, con un'unica eccezione: una trentina di minuti per le prime visite. Come riportato da Il Tempo, saranno anche aboliti i dieci minuti previsti per la sanificazione degli ambulatori, che dovranno essere molto più veloci. Inoltre, visite specialistiche e gli esami diagnostici dovranno avere una durata minore.

Cosa cambia

Secondo quanto reso noto, l'azienda sanitaria del quadrante est della provincia romana ha quindi deliberato un “numero di prestazioni per ora”, da un minimo di una a un massimo di 4, per ogni settore specialistico, andando a fissare nuovi intervalli di prenotazione tra un appuntamento e l’altro, da un minimo di 15 a un massimo di 60 minuti. Il lasso di tempo dovrà quindi essere ristretto perché, come scrive l'Asl Roma 5, “le procedure operative correlate al Covid per la sanificazione degli ambienti e delle tecnologie nonché per la garanzia del distanziamento costituiscono, ad oggi, attitudine comportamentale stabilmente acquisita da tutti gli interessati e quindi di rapido svolgimento tra una prestazione e l'altra, tale che può essere considerata superata l'esigenza, precedentemente ravvisata, di incrementare la durata di ciascuna prestazione di un tempo aggiuntivo stimato di circa l0 minuti”. Secondo l’azienda sanitaria questo tempo supplementare utilizzato durante l'emergenza sarebbe ormai inutile: “Nell'attuale contesto epidemiologico risulta non procrastinabile procedere alla modifica dell'intervallo di prenotazione adottato nel corso dell'emergenza Covid”.

I tempi previsti per i vari esami

Tempi più stretti per tutte le prestazioni: per effettuare un elettrocardiogramma, un esame citologico, una radiografia o una vaccinazione pediatrica sono previsti 15 minuti, ovvero quattro prestazioni per ora, intervallo di prenotazione 15 minuti; mentre per quasi tutte le prime visite mediche ci saranno 30 minuti. Il tempo per le visite di controllo scenderà a 20 minuti. Stesso tempo è previsto per una ecografia dell'addome superiore, che sale a 30 minuti se completo, così come per la Tac. Per quanto riguarda la risonanza magnetica invece non vi è nessun tempo previsto dato che la Roma 5 è l'unica Asl del Lazio a non avere neppure un'apparecchiatura per poterla effettuare. L'acquisto del macchinario è previsto tra sei anni. Proprio per questo, nel monitoraggio delle liste d'attesa effettuato dalla stessa Regione Lazio, viene indicato che questa settimana nessuna prenotazione per la risonanza magnetica della colonna nell'Asl Roma 5 presenta un “tempo di attesa entro gli standard regionali” nelle cinque strutture private che risultano convenzionate.

