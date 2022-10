Come sarà (forse) il nuovo stadio della Roma

Dovrebbe costare in totale 582,1 milioni di euro il nuovo stadio della Roma che, a meno di impedimenti dell’ultim’ora, sorgerà in località Pietralata entro il 2027, anno in cui il club calcistico giallorosso compirà cento anni. Si tratta senza dubbio di un grosso investimento quello che i proprietari della squadra, i Friedkin, faranno nella Capitale. Il progetto, come riporta il quotidiano la Repubblica, è stato presentato sette giorni fa al Campidoglio dall’amministratore delegato della Roma Pietro Berardi, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Nel corso dell’evento sono stati snocciolati i dati precisi dell’operazione economica. 150,6 milioni di euro verranno investiti direttamente dagli imprenditori americani, mentre gli altri 436 milioni di euro arriveranno dai mutui.

Ben 336 milioni di euro serviranno a costruire l’impianto sportivo, mentre 16,7 milioni di euro verranno spesi per le opere pubbliche. Infine, 75 milioni di euro copriranno tributi e consulenze per realizzare l’imponente opera. Lo stadio dovrebbe rimanere in concessione alla Roma per almeno novant’anni e il beneficio in termini economici sul territorio dovrebbe essere di circa 4 miliardi di euro. Ma quali saranno le caratteristiche del nuovo stadio dei giallorossi? Il piano prevede una capienza di 61.891 spettatori e l’impianto sportivo nascerà su una superficie di 140mila metri quadri.

Le curve e le tribune molto probabilmente saranno inclinate, dato che per l’Olimpico ci sono una serie di polemiche sul fatto che la partita non si vede bene, e ci sarà un museo della squadra, ristoranti e Sky box per i tifosi vip. Altre strutture faranno da cornice allo stadio come campi da tennis (saranno cinque), campi da padel, basket e calcetto (ne sono previsti tre a testa). Inoltre, ci saranno giochi per bambini e un anfiteatro all’aperto. Un investimento importante sarà fatto anche per i parcheggi con 4.044 posti auto e 10mila stalli per bici e moto. In ultimo, i ponti ciclopedonali saranno tre: uno da via Livorno, uno dalla stazione Tiburtina e l'ultimo per collegare l'ospedale Pertini all'area dello stadio e ai parcheggi di cui i pazienti potranno usufruire durante la settimana.