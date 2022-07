Scavi Ostia, aiuto dal colosso Marvel

L’attrice premio Oscar Natalie Portman è stata protagonista di un video musicale e di un servizio fotografico presso il Parco Archeologico di Ostia Antica, per celebrare l’arrivo nelle sale cinematografiche italiane del film Marvel Studios "Thor: Love and Thunder". Come riportato da Il Messaggero, la produzione del ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe è diventata partner dell'istituzione culturale, sostenendone i progetti di tutela.

Il premio Oscar e 100 musiciste rock

Nel video si vede la dottoressa Jane Foster, interpretata dalla star del cinema Natalie Portman arrivare sul Decumano massimo e camminare fino al Capitolium, tra effetti speciali e luci, accompagnata da 100 musiciste rock: 15 batterie, 19 bassi, 40 chitarre, 18 tastiere e 8 violini del Saint Louis College of Music. Hanno suonato l’arrangiamento del brano Sweet Child O’ Mine, uno dei più grandi successi rock dei Guns N’ Roses nonché il protagonista della colonna sonora del film Marvel Studios. A dirigerle il direttore Stefano Mastruzzi. Ma torniamo alla donazione fatta per salvare il parco archeologico di Ostia. Il direttore Alessandro D'Alessio ha spiegato: “Il contributo della produzione sarà importante per sostenere interventi di restauro e valorizzazione della statua in stucco dipinto con la rappresentazione del Dio Mitra, appena rinvenuta a Ostia Antica. Si tratta della scoperta del ventesimo mitreo di Ostia che consolida e conferma la diffusione di questo culto almeno fino a tutto il IV secolo d. C.” . Le sue condizioni sono precarie, e serve aiuto.

La cornice perfetta

Tutto ha avuto inizio quando lo scorso 7 luglio la produzione ha fatto la sua entrata nel parco archeologico per allestire il set e girare il video, accompagnati da Alberto Tulli, il responsabile della valorizzazione del siti. Una cornice perfetta per video e film. La richiesta della Marvel è arrivata a sorpresa, come ha affermato D’Alessio. La produzione era interessata proprio al Capitolium. Volevano un posto evocativo, ma che non fosse già stato troppo sfruttato come immagine. “Il Capitolium in quanto tempio di Giove si prestava anche alla trama del film. Hanno cominciato le riprese al tramonto e sono andati avanti fino a mezzanotte”, ha raccontato il direttore. La prima immagine che si vede nel video è quella di una eterea Natalie Portman vestita con un cortissimo abito fucsia che cammina tra le rovine. A un certo punto, sul suo cammino incontra le cento musiciste posizionate sulla scalinata del Capitolium. “La Portman era molto interessata, chiedeva di poter vedere alcuni scorci di Ostia e faceva molte domande. Nessun atteggiamento da diva”, ha ricordato D’Alessio. Ovviamente l’idea ha avuto un enorme successo sui social.

