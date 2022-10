Cosa c'è dietro quegli strani messaggi nelle cassette della posta?

I messaggi di complimenti come segnale in codice per identificare un'abitazione da derubare: il forte sospetto che l'ipotesi corrisponda a realtà sta iniziando a insinuarsi tra i sempre più numerosi cittadini romani destinatari di bigliettini del genere.

Il fenomeno

Di recente, come riportato da Il Messaggero, il fenomeno si è registrato in particolar modo all'interno del quartiere Nuova Florida di Ardea (Roma): è proprio da qui che proviene infatti la maggior parte delle segnalazioni. Ma in cosa consisterebbe il presunto segnale? Si tratta di semplici fogli di carta riportanti un generico messaggio "Sei bellissim*" , pertanto senza alcuna indicazione di genere, che vengono inseriti all'interno della cassetta delle lettere. Al momento sono all'incirca una decina le abitazioni prese di mira dall'"ammiratore seriale". La genericità del messaggio, oltre che il ripetersi del fenomeno senza alcuna minima variazione, ha spinto i cittadini a sospettare che dietro i complimenti si celi ben altro significato.

Nuovi segnali?

A finire nel mirino dei presunti malviventi sono state in particolar modo le abitazioni site lungo via Palermo e via Padova. Ma perché nasce il sospetto di un segnale destinato a topi d'appartamento? Innanzi tutto per il fatto che tutte le case in cui è stato recapitato il messaggio non siano protette da cani in giardino.

"Mi piacerebbe pensare ad un ammiratore" , dichiara una delle destinatarie a Il Messaggero, che, oltre alla frase, sulla lettera ha trovato anche dei cuoricini, "però possono essere anche informazioni in codice sulla casa" . "Sto trovando sul citofono questi bigliettini" , rivela sulla pagina Facebook Furti in Ardea un altro residente, "e vedendo dalle registrazioni delle telecamere sono due uomini i quali sono passati ieri pomeriggio intorno alle 16.45, prima è sceso uno e subito dopo un altro. Scrivo qui per sapere se a qualcuno fosse successo qualcosa del genere" . La replica non si fa attendere, dato che anche altri follower condividono la propria esperienza: "Li abbiamo trovati anche io e mio padre" , replica uno. "Mentre vi consegnavo la posta a via Palermo ne ho visto altri, anche su via Padova" , precisa un secondo internauta.

