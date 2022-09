Costruiva villa su discarica abusiva di rifiuti pericolosi: area sequestrata

Un blitz della polizia locale di Roma Capitale ha portato al sequestro di un’area di oltre 2.500 metri quadrati. Nell'ampio terreno gli agenti hanno scoperto una grossa discarica, dove sono stati depositati più di 600 metri cubi di rifiuti, e lo scheletro di una costrizione abusiva, un villino realizzato utilizzando i materiali sversati in maniera illecita. Uno scempio ambientale compiuto a Pantano Borghese, periferia est della città, da un 24enne che è stato denunciato dai poliziotti. Il giovane aveva previsto addirittura che lo scarico delle fogne finisse direttamente in un fosso scavato all’occorrenza.

I rifiuti rinvenuti sono per la maggior parte speciali e pericolosi per la salute e sono stati accumulati nel corso dei mesi dal proprietario del terreno. A effettuare gli accertamenti di rito sono stati gli agenti dell’unità di sicurezza pubblica emergenziale, i quali hanno potuto constatare che, oltre all’illecito di natura ambientale, il 24enne ha costruito in maniera completamente abusiva parte di un edificio. In particolare, mancava l’autorizzazione alla costruzione delle fondamenta di una villetta, poiché l’area di riferimento è a destinazione agricola e, quindi, non edificabile.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato anche una pala meccanica e altre attrezzature utilizzate per compiere le opere abusive. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ad altri presunti responsabili, coinvolti a vario titolo nella gestione illecita dei rifiuti. Il 24enne denunciato si è giustificato dicendo che è stato costretto a commettere l’illecito perché a Roma è impossibile comprare casa.