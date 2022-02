Sgombero casa Ater occupata abusivamente da Spada e De Silvio

Dall’alba di questa mattina, lunedì 21 febbraio, a Ostia è in corso lo sgombero di una casa Ater occupata abusivamente, sita al primo piano di un palazzo in via Martinica 35. L’operazione è stata decisa dal Comitato ordine e sicurezza pubblica coordinato dal prefetto Matteo Piantedosi. L’appartamento popolare era occupato da una parente del clan criminale degli Spada. Filomena De Silvio, figlia di Giacinta Spada, viveva nell’appartamento dal 2018 senza averne alcun diritto. Le persone risultavano residenti in via Fasan, nel cuore di nuova Ostia.

Gli occupanti erano in casa

Già da tempo sia l’Ater che la polizia locale di Roma Capitale avevano notificato il provvedimento di rilascio dei locali ed essendo scaduti i termini lunedì, è stato oggi eseguito. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, la donna si trovava all’interno della casa con il compagno e due bambini. La famiglia non ha opposto resistenza e verso le 7 ha iniziato a portare fuori i propri effetti personali dall’alloggio. Per quanto riguarda gli oggetti più grandi, come i mobili, è stato messo a disposizione da Ater un furgone. Durante lo sgombero non si sono verificati incidenti e la zona è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine intervenute.

L’operazione, diretta dal vice comandante dei vigili Stefano Napoli, ha dato esecuzione a un provvedimento di rilascio che era stato emesso dall’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, di un immobile occupato illegalmente da 4 persone. Tra gli occupanti, oltre a due adulti, anche due minorenni. L’uomo e la donna era già stati denunciati durante precedenti controlli effettuati dalle forze dell’ordine.

Decine gli agenti intervenuti

Sul luogo sono intervenuti decine di agenti dei gruppi Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri della Compagnia di Ostia. Come precedentemente reso noto, la decisione dello sgombero è stata presa dal prefetto Matteo Piantedosi nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e il provvedimento di rilascio è stato emesso dall’Ater.

Tobia Zevi, assessore al patrimonio e alle politiche abitative di Roma, ha commentato in una nota: "Lo sgombero della casa Ater in via della Martinica 35 è un'ottima notizia per Roma, per Ostia e per i cittadini che sono in graduatoria da troppo tempo. Desidero ringraziare il prefetto Piantedosi, la Polizia Locale e tutte le Forze dell'ordine che ne hanno preso parte con risultati eccellenti. Le case popolari devono essere date a chi ne ha diritto: abusi, violenza e illegalità non saranno più tollerati. Con la futura riassegnazione dell'immobile, anche qui, chiuderemo il cerchio virtuoso che stiamo provando a creare da quando ci siamo insediati".

