"Siamo i Casamonica". La lite in strada poi l'orecchio mozzato

Picchiato a sangue, in strada, da un gruppo di persone che si sono spacciate per i Casamonica. La vittima della brutale aggressione, un egiziano di 59 anni, si è ritrovato con l'orecchio mozzato, ferite al corpo e traumi celebrali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Roma e gli esperti della Scientifica per eseguire gli accertamenti del caso. " Erano almeno in dieci. Ho sentito un forte dolore all'orecchio e poi ho perso i sensi ", ha raccontato il 59enne alle pagine del quotidiano Il Messaggero.

L'incidente

I fatti risalgono all'alba di ieri mattina tra via Calpurnio Bellico e via Flavia Demetria, a Morena, un quartiere alla periferia sud della Capitale. A monte della violenta aggressione ci sarebbe una lite tra automobilisti per una futile questione di precedenza stradale. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, a seguito di un diverbio infuocato i due sono venuti alle mani. Poi dalle palazzine circostanti sono scese in strada una decina di persone che hanno malmenato l'egiziano rivendicando l'appartenenza al clan dei Casamonica. Lo straniero, 59 anni, si è ritrovato disteso sull'asfalto con una parte dell'orecchio staccato. Soccorso con ambulanza del 118 è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata riportando numerose ferite al corpo e traumi celebrali.

Il racconto della vittima: "Erano in dieci"

" Ero in auto - ha raccontato dal letto di ospedale la vittima - S ono stato costretto a frenare perché una vettura non ha rispettato lo Stop. Io gli ho gridato di stare più attento. Ma lui è uscito e si è dimostrato subito aggressivo. Mi ha colpito con un pugno e poi una gomitata. Io ho cercato di difendermi ma dopo poco sono stato circondato da più persone, amiche del mio avversario. Mi hanno picchiato. Mi sono ritrovato solo contro almeno una decina di persone. Poi ho sentito un forte dolore d un orecchio tanto da perdere i sensi. Poi ho saputo che mi hanno staccato una parte di orecchio ". Nella notte il 59enne è stato sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva; l'operazione è perfettamente riuscita.

Le indagini

Le indagini del caso sono affidate agli investigatori della Squadra Mobile. Gli inquirenti dovranno accertare l'eventuale correlazione tra le persone coinvolte nel pestaggio e i Casamonica, la famiglia rom al centro di numerose inchieste sul malaffare romano. Al fine di identificare i responsabili della spedizione punitiva sono stati già requisiti i nastri delle telecamere di sorveglianza della zona. A lavoro anche la polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo sul posto nel tentivo di rilevare eventuali impronte o tracce degli aggressori. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.