"Nudo davanti a una bimba". E lo straniero finisce pestato dai passanti

Lo hanno picchiato a sangue urlandogli contro frasi del tipo: "negro di merda". Vittima del brutale pestaggio un giovane cittadino straniero, accusato di essersi spogliato davanti a una bimba che si trovava a passeggio insieme alla madre. L'uomo, che è stato arrestato dai carabinieri, dovrà rispondere della grave accusa di tentata violenza sessuale su minori.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Roma Today, che ha raccolto il racconto di un testimone oculare, i fatti si sono svolti ieri pomeriggio verso le 13 in via Collatina, zona a est della nostra Capitale. Lo straniero si sarebbe avvicinato alla vetrina di un bar, poi si sarebbe spogliato mostrando i propri genitali a una bambina, tentando anche un approccio sessuale nei confronti della piccola. L'intervento di alcuni avventori del locale ha fatto fuggire lo straniero, il quale però di lì a pochi metri è stato aggredito da almeno due giovani che lo hanno dapprima colpito con calci e pugni, per poi spintonarlo brutalmente contro i banconi di un negozio di frutta e verdura continuando a ripetere epiteti ingiuriosi nei suoi confronti. Al pestaggio si sarebbero uniti anche altri passanti: uno in particolare lo avrebbe colpito con dei calci pur senza sapere cosa fosse successo, poi sarebbe andato via dal luogo dell'aggressione. Sempre secondo il testimone oculare - che avrebbe tentato di fare da paciere, venendo però minacciato dagli uomini che stavano picchiando lo straniero - a chiamare le forze dell'ordine sarebbe stata la mamma stessa della bambina.

Soltanto l'intervento dei carabinieri della caserma di Tor Tre Teste ha riportato la calma: i militari, dopo aver ascoltato le versioni dei fatti, hanno tratto in arresto il giovane, il quale si trova attualmente in stato di fermo a piena e totale disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'uomo peraltro non è ancora stato identificato dalle forze dell'ordine poiché del tutto privo di documenti di riconoscimento. Secondo quanto trapelato inoltre non risulta, almeno per il momento, nessuna denuncia da parte del soggetto tratto in arresto a danno degli autori del pestaggio e delle frasi di stampo razzista scandite nei suoi confronti.

