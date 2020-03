Supplettive a Roma, Gualtieri vince e succede a Gentiloni

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha vinto le elezioni suppletive che si sono tenute a Roma per scegliere il successore di Paolo Gentiloni, il quale ha abbandonato il suo seggio da deputato dopo esser diventato commissario europeo.

I romani, probabilmente anche a causa della paura del coronavirus, hanno disertato le urne e l'affluenza è stata di appena il 17,6%. In termini assoluti ha votato 32.880 cittadini residenti nel collegio del centro storico della Capitale su un totale di 186.234 aventi diritto. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, si è complimentato sui social con il ministro dell'Economia: "Bravo Roberto. Un'altra vittoria, con un grande scarto. L'alleanza funziona, da un po' si è tornati a vincere. Grazia a tutti coloro che ci hanno creduto. E non finisce qui!". Gualtieri ottiene, infatti, il 62,3% dei consensi contro il 26% conseguito dal candidato del centrodestra Maurizio Leo, già parlamentare An ed ex assessore al bilancio nella giunta Alemanno.

Il consenso per la grillina Rossella Rendina si aggira attorno al 4,3%. Un risultato non lusinghiero e che dovrebbe preoccupare il M5S romano a un anno dalle prossime elezioni amministrative. A pesare è certamente il fatto che il centro storico, ormai da anni, è un feudo del Pd, ma anche la pessima gestione della Capitale da parte del sindaco Virginia Raggi. In quarta posizione troviamo l'ex parlamentare Marco Rizzo, ora a capo del Partito Comunista, il quale, con il 2,53% ha distanziato di pochi voti Elisabetta Cantiano di Potere al popolo (2,49%). Tra gli altri candidati Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, si ferma all'1,3%, segiuto da Luca Maria Lo Muzio Lezza di Volt (0,96%).