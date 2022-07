Tanti straordinari ma pochi vigili per le strade

Sempre meno vigili urbani per le strade, malgrado gli straordinari da record. Secondo un'indagine riportata da Il Messaggero, solo per la municipale di Roma sono stati spesi oltre 10 milioni e mezzo di euro per le 748mila ore di straordinario effettuate nel 2021.

Secondo contratto, il corpo di sicurezza urbana dovrebbe lavorare da 7 a 12 ore al giorno, con riposo previsto per il fine settimana. Quando vediamo dei vigili a lavoro il sabato, oppure la domenica, si tratta di straordinari.

I dati raccolti sono stati firmati dal comandante del corpo Ugo Angeloni, e dalle informazioni emergono 748mila ore di straordinario per i 5.085 vigili disponibile, ossia 147 ore annue per ciascun membro (al di sotto del limite delle 180 ore). Eppure, stando ai sindacati, il limite delle 180 ore verrebbe abbondamente superato, poiché " almeno un vigile su 4 non accede agli straordinari ". Il conto, dunque, salirebbe a 196 ore l'anno.

Dal punto di vista economico, si apprende che ogni ora di straordinario viene retribuita 14,7 euro per i laureati e 13,9 per i diplomati che, facendo il totale per il 2021, porta alla cifra di 10 milioni 696mila euro.

" Non mi sembra di vedere una presenza dei vigili così massiccia sul territorio o almeno noi non ce ne siamo accorti " ha commentato su Il Messaggero il presidente nazionale del Codacons, Gianluca Di Ascenzo. " Questi dati ufficiali quindi ci stupiscono: nella programmazione dei turni c'è qualcosa che non va se serve tutto questo straordinario, al netto di emergenze specifiche. Il sindaco deve convocare una riunione per analizzare il servizio ".

Anche il segretario di Azione Carlo Calenda ha detto la sua, affermando che la situazione è evidentemente fuori controllo: "In giro per le strade si vedono pochi vigili urbani, non c'è rotazione nei quartieri e la situazione è sotto gli occhi di tutti. L'unico che ha tentato di mettere a posto il caos del corpo fu Marino con iniziative cancellate dalla Raggi ".

A lanciare l'allarme anche il consigliere comunale della Lega Fabrizio Santori, che ha parlato di forte carenza di personale. " Lo straordinario non deve coprire le carenze durante le ore ordinarie ma portare a una resa del lavoro efficiente, di reale presenza sul territorio e rivolto a chi merita. Sindaco e Comandante su questi temi battano un colpo e cerchino di indirizzare questo fiume di milioni di euro per dare servizi ai cittadini ", ha dichiarato.

Insomma, la questione rischia di diventare un vero e proprio caso politico. I sindacati sono già sul piede di guerra, soprattutto per il monte ore annuo massimo di straordinari per lavoratore. Non è possibile, secondo la legge, superare il totale di 13 ore lavorative consecutive.