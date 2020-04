Svegliati in piena notte da ladri vestiti da agenti: paura per madre e bimbi

Momenti di grande spavento per una madre e i suoi tre figli. La donna è stata costretta a rinchiudersi in camera con i bambini perché è stata rapinata da una banda di malviventi armata. Il fatto è successo a Riano, un comune a nord della Capitale nella notte tra il 14 e il 15 aprile.

Il fatto

Come riporta Il Corriere della Città, la rapina è avvenuta in una villa situata in una zona di campagna. Poco prima delle 8, la donna ha contattato i carabinieri. Agli agenti ha raccontato di essere stata svegliata dal suono del citofono in piena notte. Hanno risposto alcune persone che si erano presentate come poliziotti. Era un imbroglio perché i quattro individui erano armati. Poco dopo infatti i componenti della banda sono entrati nell’abitazione e hanno costretto la donna, una romana di 36 anni, a chiudersi in camera dove dormivano i suoi tre figli.

In questo modo, i malviventi hanno neutralizzato la proprietaria di casa e hanno potuto liberamente. Ne hanno approfittato per svaligiare in modo accurato la villa e si sono impossessati di circa 3 mila euro in contanti. Poi sono fuggiti e hanno fatto perdere le loro tracce.

La segnalazione ai carabinieri

La donna è rimasta chiaramente molto scossa da quanto successo e ha chiamato i carabinieri. La mattina seguente sono giunti sul posto gli inquirenti della stazione di Riano, affiancati dal Nucleo operativo radiomobile (Norm) della compagnia di Bracciano. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna e hanno avviato le indagini per scoprire l’identità dei malviventi.

Altri episodi simili

Un fatto analogo è avvenuto a metà giugno del 2019 in una villa di Casal Monastero, a Roma. In quell’occasione sei ladri avevano fatto irruzione nel’abitazione, riuscendo a eludere l’antifurto e il sistema di videosorveglianza. I malviventi erano armati di pistole e muniti di passamontagna e di guanti per non lasciare impronte. Si sono fatti aprire la porta di casa dalla sorella del proprietario. In quel momento erano presenti anche i tre figli piccoli della signora. La donna è stata immobilizzata e minacciata. I rapinatori le hanno detto di indicare loro dove erano i soldi e così non le avrebbero fatto del male. Quindi si sono appropriati del bottino e sono fuggiti.

A fine giugno è successo un altro episodio simile. Ad Albano, un paese alle porte di Roma, una coppia di cinquantenni è stata tenuta in ostaggio da un commando di ladri. L'uomo è stato malmenato per farsi indicare dove erano nascosti gli oggetti di valore. Così la banda ha rubato contanti e gioielli ed è fuggita.