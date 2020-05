Tornano le strisce blu a pagamento, la Raggi finisce denunciata

La questione dei parcheggi a Roma torna a infiammare il dibattito politico. La fase due inizia nel peggiore dei modi. Durissimo il Codacons contro la decisione del comune di Roma di riattivare le strisce blu su tutto il territorio cittadino a partire dallo scorso 4 maggio. "Si tratta di una decisione gravissima che rappresenta un abuso a danno dei cittadini" , spiega l’associazione.

In questi giorni in cui è ancora alta l’emergenza sanitaria e il rischio di contagi, i cittadini sono spinti a raggiungere il luogo di lavoro in auto, per evitare metro, bus e tram, mezzi pubblici dove è difficile rispettare le distanze minime e dove è più elevato il pericolo di contagio. "La sindaca Raggi vuole i soldi, ma senza traffico, non ha tappato nemmeno una buca" , afferma all’Adnkronos il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

Riattivare le strisce blu a pagamento "configura una forma di estorsione nei confronti degli utenti romani, costretti ad utilizzare l’automobile per una causa di forza maggiore" , prosegue l’associazione. "Per tale motivo presentiamo oggi un esposto alla procura di Roma affinché accerti se la decisione del comune possa configurare eventuali reati. Poi c’è un’istanza al prefetto affinché sospenda con effetto immediato l’ordinanza del Campidoglio che ripristina i parcheggi a pagamento" .

Insomma, Raggi prolunga lo stop della Ztl, ma non quello della sospensione del pagamento dei parcheggi e Forza Italia presenta in ogni circoscrizione una mozione urgente. Portavoce della rivolta è il senatore Maurizio Gasparri, acerrimo nemico della prima cittadina e commissario del partito di Silvio Berlusconi per Roma capitale. L’obiettivo è che i cittadini possano tornare a fruire gratuitamente degli spazi dedicati alla sosta di vetture e motocicli.

Gasparri rilancia e punta a presentare nuove mozioni in ogni assemblea municipale. "Forza Italia presenterà in tutti i Municipi romani la mozione urgente di sospensione del parcheggio a pagamento sulle strisce blu" , scrive in una nota. Non a caso sussistono le medesime condizioni di emergenza che lo scorso 19 marzo portarono la sindaca Raggi, sollecitata con determinazione da Forza Italia, a promuovere azioni a favore della libera circolazione dei veicoli nelle zona Ztl. E dell’abolizione temporanea del pagamento per il parcheggio nei riquadri a strisce blu.