Strage di pneumatici a Rocca di Papa: oltre 100 auto colpite

Oltre 100 auto danneggiate a Rocca di Papa (Roma), dove un gruppo di vandali è entrato in azione, forando le gomme delle vetture posteggiate in strada. Lunedì mattina i cittadini che avevano la propria vettura parcheggiata in via dell'Osservatorio, luogo in cui si è prevalentemente svolto il raid della banda, hanno avuto un pessimo risveglio. A trovare l'auto con gli pneumatici tagliati anche i residenti di via Campi d'Annibale, piazza Valeriano Gatta, via della Portella ed altre vie vicine.

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati e della stazione di Rocca di Papa, che proprio ieri sono intervenuti sul posto dopo le numerose chiamate effettuate dagli abitanti. Oltre ai danni alla propria vettura, in molti lunedì mattina hanno avuto difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, o ad accompagnare i figli a scuola. I veicoli sono stati affidati ai gommisti della zona, e si parla di decine di migliaia di euro di riparazioni, ma la paura dei residenti è che episodi del genere si possano ripetere.

Stando alle ipotesi dei carabinieri, i teppisti avrebbero agito in due occasioni, sfruttando le ore notturne ed il fatto che le strade fossero scarsamente illuminate. Le gomme sono state danneggiate con dei coltelli, o comunque con altre armi da taglio. Non si conoscono ancora gli autori del gesto, ma le forze dell'ordine avrebbero già acquisito tutte le riprese effettuate dalle poche telecamere di vigilanza presenti nella zona.

Tanta la rabbia dei residenti, accorsi a sfogarsi sui social, dove girano diversi video effettuati alle auto rimaste a terra. In molti a domandarsi le ragioni di un simile gesto, mentre altri, spazientiti, chiedono a gran voce un incremento dei controlli, con pattugliamenti regolari ed un maggior dispiegamento di dispositivi di sorveglianza. C'è chi parla di teppisti, chi di mala-movida. Gli uomini dell'Arma non escludono alcuna pista nelle loro indagini.

Il sindaco del comune dei Castelli Romani, Veronica Cimino,ha duramente condannato il gesto, assicurando ai cittadini che un simile atto vandalico non resterà impunito. " Invito tutti coloro che hanno subito danni ai propri veicoli a recarsi presso la locale stazione dei carabinieri o presso il comando di polizia locale per sporgere denuncia ed aggiungere così informazioni utili alle attività di polizia giudiziaria congiunte ancora in corso ", ha dichiarato il primo cittadino, come riportato da RomaToday.

Intanto a Rocca di Papa si sono già verificati episodi di solidarietà: tanti i cittadini della zona che hanno messo a disposizione di coloro che si sono ritrovati con l'auto danneggiata alcuni pneumatici in loro possesso, offrendo aiuto gratuito anche per le operazioni di montaggio.