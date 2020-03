Coronavirus, anche a Roma scatta l'allarme: via ai controlli su tutte le auto

Da questo fine settimana a Roma scatta il controllo di tutti i veicoli in circolazione, per favorire il rispetto delle misure anticoronavirus. Le verifiche non avverranno più a campione, ma vedranno coinvolti tutti i mezzi che si spostano. Gli unici motivi validi per viaggiare sono quelli lavorativi e di salute.

Come precisato da una nota della Polizia municipale, le ispezioni si svolgeranno sabato e domenica “ fino a nuova diversa disposizione ”. Saranno impegnate le pattuglie dei vigili, 4 per turno, dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20.

" I veicoli - si legge nel testo - devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione ”. L’obiettivo è di far capire alla cittadinanza che i vigili urbani stanno svolgendo concretamente ispezioni mirate, “ senza ovviamente generare paura ingiustificata od altro, ma timore e rispetto ”.

La Polizia municipale ha ricordato che “ se l'interessato è munito di autocertificazione, dopo il controllo dei documenti, la autocertificazione viene acquisita ”. Se invece non possiede il documento, il personale “ provvederà a consegnare il modello all'interessato per la compilazione e la sottoscrizione ” insieme agli stessi agenti. La nota ha precisato che “ in nessun caso sono previste misure precautelari personali o reali sul veicolo che mai potrà essere sottoposto a sequestro “ e che per ogni posto di blocco verranno assegnati due veicoli.

Parchi e spostamenti a piedi

Per il controllo dei parchi verranno assegnate una oppure due pattuglie che saranno coadiuvate da quello del gruppo Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale). Gli agenti saranno nella zona Caffarella e Parco Appia Antica.

Per quanto riguarda gli spostamenti a piedi, per cui valgono le stesse regole dei mezzi. A tal proposito la Polizia municipale ha raccomandato “ fermezza nei controlli. Esiste un ben preciso divieto di ingresso nei parchi ed anche l'esercizio di attività motoria deve essere svolta nel rispetto del distanziamento interpersonale ed evitando aggregazione di persone ”.

Raggi alla Caffarella