Il rosa e il viola richiamano il mare e accendono il buio profondo

In quel di Hölstein, comune elvetico di poco più di 2.600 anime, sito nel nord della Svizzera e, precisamente, nel Cantone di Basilea Campagna, dopo il lungo inverno, la primavera introduce, attraverso sfavillanti colori e profumi naturali, l'attesa estate.

Uno spunto non indifferente, per Oris (qui fondata nel 1904), per richiamare il mare e le immersioni. Ambienti che la Maison privilegia in modo particolare, essendo, tra l'altro, da oltre quindici anni, impegnata attivamente per la salvaguardia degli ecosistemi marini, collaborando con Enti e istituzioni, dagli Stati Uniti all'Australia, operativi sul fronte del ripristino delle barriere coralline in estinzione. In un simile contesto, dunque, va inquadrato il lancio, all'interno della rinomata collezione Aquis Date, di due nuove varianti in acciaio, pensate per sposare le suddette cromie e cominciare a gustare il tepore estivo.

Sono state, infatti, denominate "Taste of Summer" e, per incontrare un pubblico massimamente eterogeneo, senza privilegi di genere, sono state declinate nelle misure da 43,5 mm (spessore di 13,1 mm) e 36,5 mm (altezza di 11,95 mm), impermeabili fino a 300 metri: caratteristiche comuni sono il fondello serrato a vite, integrato da vetro minerale, la corona incisa, sempre chiusa a vite, ed il vetro zaffiro incurvato, con trattamento anti-riflesso interno. Riguardo la lunetta girevole unidirezionale, emerge una prima differenza, essendo l'anello graduato con la scala sessagesimale, realizzato in tungsteno per la variante da 43,5 mm e, in ceramica, per quella più piccola.

Un'altra distinzione, ovviamente, riguarda il colore del quadrante a finitura soleil, con indici trapezoidali applicati e sfere Index luminescenti (nonché datario al 6 e lancetta dei secondi "lollipop"): rosa, "per lei", viola, "per lui".

I nuovi Aquis Date "Taste of Summer", con bracciale, sono animati dal calibro automatico Oris 733 (base Sellita SW200-1), dotato del caratteristico rotore rosso Oris: 26 rubini, 28.800 alternanze/ora, riserva di carica di 41 ore e funzione stop seconds per la messa all'ora.