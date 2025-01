"Rosita Missoni ha portato il made in Italy nel mondo"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ha portato nel mondo l'eleganza e l'originalità dello stile italiano. La ricordiamo inoltre per aver condiviso col marito Ottavio l'impegno per la memoria del dramma degli esuli e delle foibe» ha detto di lei il presidente della Regione Attilio Fontana. In realtà era questo e molto altro Rosita Jelmini Missoni (nella foto) morta ieri a 93 anni. Nata a Golasecca, in provincia di Varese, da una famiglia di artigiani del tessile, con il marito Ottavio, sposato nel 1953, aveva fondato nel 1958 il marchio «Missoni» in un piccolo spazio di Gallarate, per poi trasferirsi a Sumirago, sempre nel Varesotto.

«È stata un'imprenditrice straordinaria, ambasciatrice del made in Italy nel mondo - ha dichiarato Roberto Grassi, presidente Confindustria Varese -. Tutta Confindustria Varese si stringe intorno alla famiglia Missoni e a tutta l'azienda per la sua scomparsa. È stata una delle più grandi imprenditrici del nostro territorio e della nostra storia industriale, fondatrice di un brand tra i principali simboli del Made in Italy nel mondo e del saper fare impresa. Rosita è stata un esempio e un'icona di caparbietà, lungimiranza, visione, creatività, estro, organizzazione, attaccamento alle proprie radici.

Perdiamo una figura straordinaria della nostra imprenditoria (espressione che su Rosita Missoni si ritaglia alla perfezione), le cui capacità rimarranno un punto di riferimento e motivo di ispirazione per la nostra industria tessile e della moda. E non solo».