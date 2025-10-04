Rossetti, skincare, blush. Dietro alle finestrelle dei nuovi Calendari le sorprese sono beauty

In principio furono i cioccolatini alla nocciola (deleteri per pelle e denti), le stringhe di liquirizia, i pezzetti di carbone (altro zucchero) con i quali stigmatizzare le malvagie bonarie di tutto l'anno e i boeri fondente e rum (il petting dell'alcolismo se serviti a bimbetti sobri ed eccitati per l'avvicinarsi del Natale). Una casellina di cartone al giorno aperta col senso di sorpresa e l'incontenibile euforia del premietto. Ma da allora, i calendari dell'avvento hanno fatto un sacco di strada.

Quelli di oggi, la pelle la curano addirittura, e dietro alla finestrella o dentro al cassettino decorati si trovano regali talmente diversi che a trepidare, per l'incognita, c'è tutt'altro pubblico. La nuova mania tra le signore milanesi e non solo milanesi, per esempio, oggi sono i calendari dell'avvento beauty: make up, profumi, sali da bagno, prodotti skincare... Ma negli alberi di Natale cartonati, oggi si trovano anche libri, tisane, complementi d'arredo, caramelle, pezzetti di Lego e perfino gioielli (dopo che si saranno prudentemente specificati misure e metalli desiderati). Senza considerare quelli venduti vuoti (tipo da Tiger o da H&M) per essere riempiti dall'estro dei più volenterosi. Ora però, ad andare sold out già nella prima settimana di settembre (quello di Sephora è uscito il 12 del mese scorso e ora è introvabile) sono, appunto i calendari dell'avvento dei marchi di cosmetici. Dai mono ai multi brand, dalle full size alle travel o mini size, da quelli che contengono edizioni natalizie a quelle che propongono i must delle collezioni. Dai prodotti specifici per la cura dei capelli a quelli per le unghie, senza tralasciare i kit benessere il tutto racchiuso in confezioni invoglianti dai prezzi più vari. Il Beauty Treasure Chest di Charlotte Tilbury è un forziere dorato con dodici cassettini che racchiudono altrettanti must del brand e costa 215 euro (per prodotti del valore di 326 euro): cinque articoli in formato standard e sette in un magico formato mini. Quello di Augustinus Bader, che fa partire il countdown solo dodici giorni prima di Natale (525 euro), contiene dall'infallibile balsamo per le labbra al siero al retinolo, alla mitica Crema Ricca. Sisley e l'artista britannico Luke Edward Hall hanno creato un Calendario dell'Avvento unico nel suo genere, con venticinque sorprese e le finestrelle che raffigurano un teatro festoso. Al suo interno si trovano scomparti illustrati che nascondono alcuni dei prodotti cult di Sisley: trattamenti, maquillage, fragranze e soin capillari. Il costo è di 710 euro e il Calendario è stato progettato per essere conservato e riutilizzato. Quello del marchio coreano Yepoda è reperibile anche sul sito (ora a 169 euro, per un valore di 400) dove viene offerta la possibilità di sbirciare in ognuna delle 24 caselline: sorprese skincare ispirate all'energia e al fascino di Seul. Dal tessuto da imballaggio tradizionale coreano in edizione limitata al balsamo detergente con olio di oliva e olio di cocco, al Siero esfoliante con BHA naturale per illuminare e levigare l'incarnato. Nello scrigno rosso e argento di Armani Beauty (360 euro sul sito di Sephora, per un valore di 656 euro), si trovano otto prodotti full size, quindici miniature e un regalo. Dal salvifico Acqua Highlighter, un illuminante liquido ma cremoso che infonde un glow tridimensionale, al Vertigo Lift Mascara, all'infallibile Lip Power.

Racchiuso in una preziosa valigetta in metallo da collezione il Calendario Nabla con i best seller nelle tonalità più iconiche (compresi la matita stylo multi-funzione a lunga tenuta nella tonalità marrone ciliegia medio e l'esaustivo, efficacissimo Viper Lip Mask) e quattro prodotti inediti ed esclusivi: dodici caselle e quindici sorprese full size.

Ufficialmente disponibile a partire dal 20 ottobre, costa 159,90 euro (e contiene prodotti per un valore di 285,60 euro) ed è possibile pre-ordinalo in esclusiva dall'Italia sul sito. E c'è da scommettere che le prenotazioni siano già iniziate perché tra le beuty victim è Avvento mania già da mesi e perché l'attesa non è mai stata così bella.