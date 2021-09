Rossi, neri e Verdi: le coalizioni locali sono già multicolori

Poca ideologia, grande attenzione ai problemi concreti, assoluto rispetto delle intese raggiunte sui programmi. Gli ingredienti di governo nei singoli Laender tedeschi sono questi. Si spiega così il fatto che tutte o quasi tutte le possibili forme di alleanza di cui si discute a livello nazionale per il dopo 26 settembre sono già attualmente praticate a livello locale. In pratica tutti parlano con tutti e spesso riescono anche a mettersi d'accordo, con l'unica esclusione della destra di Alternative für Deutschland.

A fare la differenza sarà chi condurrà il gioco, e cioè quale partito concluderà in testa la tornata elettorale ricevendo l'incarico di cercare alleati per un'intesa di governo. Se, come dicono i più recenti sondaggi, a vincere saranno i socialdemocratici, potrebbero trarre esempio dai governi di Berlino o della Turingia, in cui la Spd governa con i Verdi e con gli ex comunisti della Linke. Oppure dai governi di altre regioni dell'Est, come Sassonia, Anhalt e Brandeburgo: qui verdi e Spd hanno concluso un'alleanza con i democristiani della Cdu che appare a prima vista innaturale. Ma forse solo a prima vista: dal 2016 Cdu e Grünen sono al governo insieme in Baden-Württemberg, alleanza che è stata di recente rinnovata per un secondo mandato dopo le elezioni della primavera scorsa. A guidare il governo regionale è dal 2011 Winfried Kretschman (nella foto), uno dei più noti esponenti del partito verde, attivo nel mondo cattolico e che non esita a definirsi «conservatore». Potrebbe essere lui uno dei punti di contatto con la Cdu, nel caso fosse quest'ultimo partito a essere incaricato di formare il nuovo governo. Del resto a dimostrare che il matrimonio verde-nero può funzionare è il fatto che l'esperimento del Baden è stato allargato nel 2019 anche all'Assia.

Altri esempi interessanti di alleanze nei governi regionali sono quelli della Renania Palatinato, dove dal 2016 c'è al potere una cosiddetta coalizione semaforo (rossi della Spd, Verdi e gialli liberali della Fdp). Al contrario nello Schleswig Holstein Verdi e Fdp governano con la Democrazia Cristiana. Quanto ad alleanze, insomma, nella politica tedesca tutto è possibile.