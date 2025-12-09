A Rovereto "Rintocchi di luce" un racconto tra passato e futuro

A Rovereto, quest'anno, l'attesa del Natale è ancora più sentita e profonda. Non segue il classico calendario di eventi e iniziative di puro intrattenimento, ma esprime un progetto più ampio: "Rintocchi di Luce". Che si delinea come un racconto collettivo tra passato e futuro, arte e comunità, pensato per trasformare ogni strada in una dichiarazione luminosa di solidarietà. Qui, dove il suono della Campana Maria Dolores, che quest'anno celebra il centenario, ha da sempre il compito di ricordare a ogni rintocco il valore del dialogo, le feste diventano occasione per rinnovare e rinforzare un impegno condiviso. Le luci che vestono Rovereto non sono solo decori: sono trame scenografiche che guidano lungo un percorso simbolico. Le fibre luminose nei toni del bianco e del blu disegnano così un viaggio che tocca luoghi iconici, dall'albero alpino di Piazza Rosmini alla scritta "pace" in Piazza San Marco, dalla campana illuminata in Piazza Malfatti alle stelle sospese nel centro storico. I palazzi storici si trasformano in quinte teatrali, grazie a installazioni proiettate su Teatro Zandonai, Palazzo Piomarta, Palazzo Alberti-Poja, Palazzo del Ben e le architetture di Corso Bettini, creando un museo luminoso a cielo aperto, orchestrato dal light designer Mariano de Tassis. In Piazza Loreto, il photomapping dialoga con il Presepe di Kufstein, simbolo di amicizia europea, mentre nel quartiere di Santa Maria l'opera murale "In the Swing offFreedom" di Andrea Fontanari racconta la vocazione creativa della città. La cupola del Mart si presenta in versione inedita, luccicante, grazie al "Mappamondo" di Gonzalo Díaz, acceso a partire dall'8 dicembre con il sostegno di Dolomiti Energia, mentre Fondazione Caritro e Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto illuminano le proprie sedi contribuendo a creare un paesaggio urbano di forte e intenso impatto. Che si tinge di verde e di bianco: la neve imbianca oltre duecento abeti e isole green, che trasformano il centro in un giardino d'inverno, in un invito a camminare piano tra aromi resinosi, luci calde e fiocchi ghiacciati. Tra Via Tartarotti e Via Roma, il mercatino offre sapori e artigianato, mentre a Palazzo Todeschi il Christmas Market unisce creatività e solidarietà. I bambini trovano il loro regno tra casette di dolci e spettacoli nel "Villaggio dei Bambini", un mondo incantato dove Santa Lucia, Babbo Natale e la Befana arrivano a sorpresa. La pista di pattinaggio in Piazza Urban City e il trenino che collega i luoghi della festa fanno vibrare il centro di Rovereto in ogni fine settimana, trasformandolo in un palcoscenico pieno di energia. Nei weekend del 13-14 e del 20-21 dicembre la città diventa, poi, un teatro sotto le stelle, grazie al progetto

"Natale in Strada" del Teatro Potlach, che coinvolge associazioni e cittadini in una serie di performance.

Al Teatro Zandonai, il 13 dicembre, il Balletto di Verona porta in scena "Lo Schiaccianoci", mentre il 19 dicembre il gospel di Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praise riempie la sala di ritmo e spiritualità; nella notte della vigilia il concerto itinerante "Note di Natale" chiude lo spettacolo in bellezza. Info: www.visitrovereto.it