Salame di Varzi e Cipolla di Breme, la tavola ha sapori unici

Ci sono territori che raccontano la propria storia attraverso i sapori. La provincia di Pavia è uno di questi: una terra generosa, che custodisce una tradizione enogastronomica autentica, fatta di ingredienti semplici ma ricchi di carattere, coltivati con passione e trasformati in piatti che parlano direttamente al cuore.

Dalla pianura della Lomellina alle colline dell'Oltrepò, ogni angolo pavese regala una specialità che vale il viaggio. Una su tutte: la Cipolla Rossa di Breme. Chiamata «la dolcissima» per la sua delicatezza unica, è molto più di un contorno. Ha consistenza carnosa, un gusto inconfondibile e viene coltivata secondo metodi antichi, tramandati da generazioni. Raccolta a mano e lasciata asciugare naturalmente, è protagonista di ricette che sorprendono: cruda in insalata, in agrodolce, al forno, trasformata in vellutate o confetture, si abbina magnificamente a formaggi locali e carni bianche. A Breme, ogni estate, le viene dedicata una festa che attira appassionati da tutta Italia: un vero tributo a un'eccellenza lombarda.

Accanto a lei, il gusto deciso dei salumi: il Salame di Varzi IGP, prodotto sulle colline dell'Oltrepò, con carne selezionata e stagionatura lenta; e il Salame d'oca della Lomellina, nato da tradizioni antiche e oggi simbolo di una cultura gastronomica raffinata.

Tra i primi, il re è il risotto: con la pasta di salame, con le rane, con la zucca, ogni variante è legata alla stagionalità e ai prodotti del territorio. E poi c'è il vino, autentico ambasciatore del gusto pavese. Le colline dell'Oltrepò sono un paradiso enologico: Bonarda, Pinot Nero, Barbera, Croatina, Metodo Classico. Vini che raccontano la terra, ideali per accompagnare una cucina che sa essere intensa e armoniosa.

Anche la più discreta Lomellina sorprende con etichette eleganti, da scoprire lentamente, come si fa con i tesori nascosti.

Sedersi a tavola in provincia di Pavia non è solo mangiare: è vivere un'esperienza, scoprire un mondo di tradizioni, di storie familiari, di eccellenze poco conosciute ma straordinarie. È lasciarsi tentare dai profumi, dai colori, dai sapori che queste immagini raccontano. È, soprattutto, un invito: partire, assaggiare, scoprire. E ritornare.