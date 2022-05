La Scatola Magica: 11 registi italiani raccontano i valori del Salone

Il Salone del Mobile.Milano apre La Scatola Magica per raccontarsi e far conoscere i suoi valori in un’occasione speciale come quella dell’edizione dei 60 anni che si tiene dal 7 al 12 giugno in Fiera Milano a Rho. E lo fa in una delle location simbolo di Milano, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale.

Una Scatola - installazione audiovisiva site-specific - che svela 11 parole dedicate a altrettanti principi istituzionali che fanno parte del dna della più grande manifestazione di design al mondo e sonno scandite nel suo Manifesto: Emozione, Impresa, Qualità, Progetto, Sistema, Comunicazione, Cultura, Giovani, Ingegno, Milano, Saper Fare.

A declinare questo racconto avvincente 11 registi italiani: Francesca Archibugi, Pappi Corsicato, Davide Rampello, Wilma Labate, Bruno Bozzetto, Luca Lucini, Claudio Giovannesi, Gianni Canova, Donato Carrisi, Daniele Ciprì, Stefano Mordini.

Occasione dunque, quella dei 60 anni, per risvegliare il senso della meraviglia con un’esperienza memorabile fra linguaggio del cinema e del teatro, nel segno potente della Bellezza.

Così una monumentale “camera oscura” di 6 metri altezza e 24 metri di profondità ispirata al mondo visionario e immaginifico dei dispositivi ottici del pre-cinema ospita uno spettacolo in tre atti. Concept e produzione esecutiva di Davide Rampello, con Rampello & Partners Creative Studio.

Il visitatore, entrando nella camera oscura, avrà l’impressione di trovarsi in una splendida galleria d’arte dove i capolavori che appaiono si aprono al racconto e quando le pareti si oscurano La Scatola Magica diventa una sala cinematografica in cui saranno proiettati i film con cui ciascun regista ha interpretato secondo la propria cifra stilistica una parola del Manifesto del Salone del Mobile.Milano, trasformandola in un corto d’autore. E il finale sarà un vero e proprio “colpo di teatro”.

“Abbiamo immaginato di inventare un dizionario visionario della creatività italiana - spiega Davide Rampello -. L’idea è quella di coniugare la magia del cinema con quella dello straordinario potere evocativo dei valori del Salone. Abbiamo così pensato di trasformare quei concetti in storie, brevi film d’autore che compongono un’inedita raccolta antologica della creatività. Esperienza immersiva proiezione, attraverso le immagini, dei nostri sogni. Infine, c’è il teatro: un colpo d’occhio che lascerà tutti col fiato sospeso in ammirazione della sontuosa Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale”.

Tra i partner del progetto, due importanti istituzioni del panorama culturale milanese: la Pinacoteca di Brera, dalla cui collezione sono tratte le 21 opere riprodotte nell’installazione, e la storica Compagnia delle Marionette Carlo Colla.

LA SCATOLA MAGICA

7 – 17 giugno 2022

Sala delle Cariatidi - Palazzo Reale

Piazza del Duomo 12, Milano

Apertura al pubblico: 10.30 - 19.00; ingresso libero. L’esperienza di visita ha una durata complessiva di 20 minuti circa con un numero chiuso di spettatori per ciascun turno.

Tutte le informazioni su https://www.salonemilano.it/it