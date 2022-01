Afte, cosa sono e come curarle con i rimedi naturali

Le afte sono delle piccole e fastidiose lesioni che compaiono all’interno delle guance, sulle labbra, sulla lingua sotto forma di macchie bianche contornate da un alone rosso. Possono provocare bruciore e dolore intenso ma spesso guariscono spontaneamente nel giro di una settimana, sebbene tendano a ripetersi periodicamente. Si stima che questo disturbo sia molto frequente: ne soffrirebbe circa il 20% della popolazione mondiale. Ad essere maggiormente colpiti sono i ragazzi e soprattutto chi presenta intolleranze alimentari, chi è celiaco o immunodepresso.

Le cause della loro comparsa sono ancora sconosciute ma si pensa che ci siano soggetti geneticamente più esposti degli altri. Alcuni studi dimostrano la presenza di fattori che incidono sulla comparsa di questo disturbo, come squilibri ormonali legati ad esempio alla comparsa del ciclo mestruale, carenze alimentari, in particolare di ferro, acido folico e vitamina B12. Possono anche essere provocate dalla predisposizione a particolari intolleranze, in particolare a cibi come uova, pomodori, formaggio, cioccolato, agrumi, fragole. Anche uno stile di vita non regolare e caratterizzato da stress e stati d’ansia, una scorretta igiene orale può predisporre il soggetto ad avere questo disturbo.

Come riconoscere le afte

Si manifestano sotto forma di una piccola lesione che comporta subito un lieve pizzicore e bruciore. Quando si mangia e si beve è inevitabile percepire un dolore localizzato; questa sensazione spiacevole aumenta nei casi in cui si ha a che fare con alimenti troppo caldi o speziati. Quando la loro comparsa interessa la lingua si può percepire anche fastidio persino quando si parla.

Il problema si aggrava quando si sviluppano nuove afte accompagnate da un senso di debolezza generale e ricorrente con comparsa di febbre e ingrossamento dei linfonodi del collo. Bisogna però fare attenzione a non confonderle con le vesciche da febbre. Queste ultime, rispetto alle prime, risultano contagiose perché scatenate dallo stesso virus che è alla base dell’herpes simplex.

I rimedi naturali contro le afte

Ci sono rimedi efficaci che possono lenire il dolore provocato da questo disturbo e soprattutto velocizzare la loro guarigione in maniera naturale. Innanzitutto, è opportuno intervenire prevenendole con un’alimentazione più sana e bilanciata con alimenti ricchi di vitamine del gruppo B, ferro, acido folico e vitamina C. Queste sostanze nutritive risultano preziose per rafforzare al meglio il sistema immunitario. Quindi via libera a cereali integrali, legumi, verdura a foglia larga. Quando le afte compaiono è opportuno inoltre consumate cibi tiepidi e freddi, poiché il calore tende ad aggravare il loro stato. Da evitare sono il fumo e il consumo di bevande alcoliche che peggiorano l’infiammazione.

Tra i rimedi naturali più diffusi, gli esperti consigliano di effettuare dei risciacqui della bocca immergendo in un bicchiere di acqua tre gocce di tea tree oil. Questi risciacqui vanno effettuati con una certa costanza per almeno cinque, sette giorni almeno due volte al giorno. Se non si dispone di questo tipo di olio essenziale dalle alte proprietà curative, si può utilizzare la camomilla dall’effetto lenitivo, in grado di curare efficacemente l’infiammazione. Preziosa è anche l’azione dell’aloe vera sotto forma di gel, da applicare facilmente sulla zona interessata. Un utile e prezioso trattamento naturale da ripetere per ben cinque giorni consiste nei gargarismi con acqua e bicarbonato ,dall’effetto disinfettante. Ne basta un solo cucchiaino per caffè da sciogliere direttamente dentro un bicchiere d’acqua.