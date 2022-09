Albero del pane, tutti i segreti di questo superfood

L'albero del pane (nome scientifico "Artocarpus altilis") è una pianta tropicale appartenente alla famiglia delle Moracee, diffusa in particolar modo nel Sud-Est Asiatico, alle Hawaii, in Oceania e in India. Attualmente è presente in circa novanta Paesi. Numerose ricerche scientifiche lo hanno definito un superfood, ovvero un alimento ricco di proprietà benefiche per l'organismo come, ad esempio, il ginseng, la curcuma e le bacche di goji. L'albero del pane ricorda nella forma un melone. La scorza, ruvida e di colore chiaro, protegge la polpa bianca e dalla consistenza farinosa. L'arbusto, che può arrivare a venti metri di altezza, si adatta ai terreni salati e ai climi tropicali caldo-umidi. Inoltre è longevo e facile da coltivare. Scopriamo insieme le sue innumerevoli virtù.

Albero del pane, un po' di storia

Chiamato anche con il nome di Ulu, le origini dell'albero del pane sono molto antiche. Veniva infatti coltivato sin dalle epoche più remote in Polinesia. Si narra che giunse ai Caraibi - precisamente in Giamaica - nel XVIII secolo. Qui fu importato dal capitano del Bounty con la finalità di nutrire gli schiavi sottoposti a fatiche abnormi con un cibo nutriente ma economico al tempo stesso.

L'albero del pane è una pianta straordinaria, basti pensare che è in grado di produrre oltre duecento frutti l'anno, con una resa superiore a quella del grano e del riso. Queste sue caratteristiche lo rendono uno dei migliori alimenti candidati a combattere la fame nel mondo. Non è un caso se numerose organizzazioni, dal Global Breadfruit al Breadfruit Institute, si siano interessate ad esso. Secondo gli studiosi, solo sei alberi possono nutrire una famiglia composta da cinque persone per un anno.

Le proprietà dell'albero del pane

L'albero del pane è un alimento molto funzionale. Ricco di carboidrati privi di glutine e dal basso indice glicemico, apporta elementi importanti come sali minerali:

Ferro

Calcio

Magnesio

Potassio

Fosforo

Rame

Vitamine:

Vitamina B1

Vitamina B3

Vitamina B5

Ancora fibre, antiossidanti e carotenoidi.

I benefici dell'albero del pane

L'albero del pane può essere preparato in molti modi: cotto sul fuoco, al vapore, fritto, al forno e può essere utilizzato per impreziosire piatti come zuppe e insalate. Uno studio condotto dagli scienziati del Natural Health and Food Products Research Group del British Columbia Institute of Technology ha sottolineato che le sue proteine sono molto più digeribili rispetto a quelle del grano. Qualunque sia la modalità di preparazione di questo frutto, esso conserva inalterati i suoi innumerevoli benefici. Ad esempio: