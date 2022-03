Allergie e asma cronica? Occhio a muffe e lieviti negli asili nido

Le muffe, e in particolare i lieviti, sono molto più comuni negli spazi interni degli asili nido che al di fuori di essi. Inoltre le tipologie di funghi presenti sono influenzate da fattori tra i quali alcune caratteristiche degli edifici e il numero dei bambini ospitati. Queste informazioni sono importanti per comprendere l'allarmante aumento di malattie croniche, soprattutto allergie e asma, nei piccoli. A tal proposito gli scienziati dell'Università di Oslo hanno condotto uno studio, pubblicato su "Applied and Environmental Microbiology", che ha evidenziato come la crescita fungina possa portare a una scarsa qualità dell'aria interna e come alcuni funghi siano associati a reazioni allergiche e a sintomi respiratori che nel lungo periodo possono tradursi in malattie respiratorie croniche.

Per la ricerca il team ha analizzato i micobiomi interni ed esterni di 125 asili nido in Norvegia, campionando per la precisione la polvere presente nei telai delle porte. I risultati sono stati associati a diverse variabili, ad esempio l'età e il numero dei bimbi in ogni struttura, la tipologia di edificio, i materiali utilizzati. Ancora il tipo di ventilazione, l'anno di costruzione, la presenza di parassiti e la storia di eventuali danni da muffa. L'indagine ha altresì tenuto conto dei dati ambientali: livelli di temperatura e di umidità all'interno e all'esterno, distanza dalla costa, longitudine e latitudine.

A sorprendere gli scienziati è stata l'elevata diversità dei lieviti riscontrata. Molti di essi potrebbero essere associati agli stessi bambini, anche se questa è solo una supposizione. L'ambiente degli asili nido, a causa dell'alta densità di persone, è molto interessante da studiare in relazione all'influenza umana sul cosiddetto "micobioma indoor". Poiché i bimbi spesso portano con sé materiali organici (terra, erba), in questi edifici è possibile che si verifichi un accumulo di substrato organico extra che promuove la crescita fungina. Ecco, dunque, che sembrerebbe giustificato l'aumento di diagnosi di allergie e di asma nei piccoli alunni. Le allergie alle muffe si manifestano con sintomi facilmente riconoscibili, quali starnuti, naso chiuso o che cola, congiuntivite, tosse secca e prurito a naso, palato e gola.