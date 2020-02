Alzarsi con sveglie squillanti crea malessere

Tutti almeno una volta avranno provato quella stanchezza, quello stato di malessere generale che dal risveglio in poi non passa più e resta per tutta la giornata. Questa strana sensazione, o anche il semplice stordimento mattutino, può dipendere dal suono squillante della propria sveglia; questo, almeno, è quanto scoperto da alcuni ricercatori australiani. Al contrario, un allarme delicato, melodico, può rendere più vigile durante la mattinata. I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista PLoS One, potrebbero avere implicazioni su coloro i quali devono fornire prestazioni di livello subito dopo il risveglio come, per esempio, chi è impegnato nei casi di pronto intervento.

Secondo il ricercatore Stuart McFarlane del Royal Melbourne Institute of Technology nonché autore principale dello studio, lo stato di stordimento e malessere, conosciuto come "inerzia del sonno", è un problema che attanaglia sempre più il mondo in cui viviamo, fatto di continue corse e ritmi alti. Egli ha poi aggiunto: "Se non ti svegli correttamente, le tue prestazioni lavorative possono essere degradate per periodi fino a quattro ore e questo è stato collegato a incidenti gravi". McFarlane e la sua equipe hanno esaminato le risposte date da 50 partecipanti a un sondaggio online in cui si chiedeva il tipo di suono scelto per la propria sveglia e poi, il resto delle domande si concentrava sulla valutazione dell'inerzia del sonno mattutino di ognuno di loro. Dunque, tutti hanno descritto il tipo di suono utilizzato per svegliarsi e hanno valutato i livelli di attenzione al momento del risveglio rispettando alcuni criteri standard.

Lo stesso McFarlane definisce inaspettato il fatto che gli allarmi melodici possano essere l'elemento chiave. Inoltre, ha continuato affermando: "Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio la combinazione precisa di melodia e ritmo che potrebbero funzionare meglio, considerando che la maggior parte delle persone utilizza gli allarmi per svegliarsi, il suono scelto può avere conseguenze importanti. Ciò è particolarmente importante per le persone che potrebbero lavorare in situazioni pericolose poco dopo il risveglio, come i vigili del fuoco o i piloti."