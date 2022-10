Sconti Amazon Prime ottobre 2022, integratori e vitamine in offerta

Fare il pieno di energia e ritrovare il benessere, a tutte le età. Ecco un obiettivo molto condiviso, soprattutto durante la stagione autunnale che mette a dura prova le difese immunitarie rendendo spesso più vulnerabili.

Oltre a impostare una dieta equilibrata evitando la sedentarietà, può essere utile ricorrere agli integratori alimentari per contribuire a mantenersi in salute, preparandosi al meglio ad affrontare l’inverno. Un valido aiuto per gli sportivi e per chi ha bisogno di reintegrare le sostanze perse con l’attività fisica, ma anche per coloro che stanno vivendo una fase delicata della propria vita come la menopausa.

Chi ama fare shopping online può trovare molti prodotti in offerta approfittando degli sconti riservati agli iscritti Amazon Prime, in programma l’11 e il 12 ottobre 2022.

Polase classico integratore potassio e magnesio

Integrando potassio e magnesio, Polase classico aiuta a combattere la stanchezza e la fatica fisica, fornendo sali minerali altamente assimilabili dall'organismo. La confezione contiene 60 compresse (30 g), senza glutine e senza lattosio. Scopri l'offerta su Amazon.

SiS Science in Sport GO gel isotonico energetico

Gel energetico isotonico SiS Science in Sport GO pensato per offrire una riserva di carboidrati rapida e digeribile durante l'esercizio fisico. Oltre a rallentare l’insorgere della fatica, aiuta a migliorare le prestazioni e può essere assunto senz’acqua così da ridurre la sensazione di gonfiore. Scopri l'offerta su Amazon.

Enervit Enerzona Omega 3 RX

Integratore Enervit Enerzona Omega 3 RX per fare il pieno di preziosi acidi grassi essenziali, fondamentali per cuore, vista e cervello. Il prodotto, privo di glutine, è certificato da 3 enti internazionali (IFOS, ORIVO e Friend of the Sea). Scopri l'offerta su Amazon.

Estromineral Serena integratore menopausa

Grazie agli isoflavoni di soia, ai fermenti lattici, magnolia, calcio, magnesio e vitamina D3, l’integratore alimentare Estromineral Serena per la donna in menopausa aiuta a contrastare i disturbi tipici di questa fase della vita femminile, contribuendo al buon mantenimento delle ossa. Scopri l'offerta su Amazon.

Optimum Nutrition Gold Standard

Energy drink con creatina monoidrata, beta alanina, caffeina e vitamina B, l’integratore Optimum Nutrition Gold Standard è una polvere pre-workout pronta per la miscelazione, destinata a dare forza agli atleti, a chi pratica sport di resistenza e in generale ai frequentatori di palestre. Scopri l'offerta su Amazon.

Ymea Silhouette integratore alimentare

Integratore alimentare Ymea Silhouette in capsule con estratto di peperoncino, che stimola il metabolismo e riequilibra il peso nella premenopausa e menopausa. Scopri l'offerta su Amazon.