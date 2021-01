Batteri intestinali, ecco come li mappa l'intelligenza artificiale

Da sempre gli scienziati hanno sospettato che l'intestino avesse un ruolo di fondamentale importanza nell'insorgenza di alcune malattie, come il diabete, la depressione, l'autismo e la schizofrenia. Tuttavia, essi riscontrano ancora notevoli difficoltà nello studiare le circa 400 specie di batteri intestinali, aerobiche e anaerobiche, che popolano il nostro apparato digerente e che, nel loro insieme, costituiscono la cosiddetta flora intestinale.

Con un recente studio pubblicato sulla rivista "Nature Biotecnologia", i ricercatori dell'Università di Copenaghen, in Danimarca, hanno presentato lo sviluppo di una tecnica rivoluzionaria che può aiutare a svelare alcuni dei misteri di questi microrganismi. Invece di studiare i batteri all'interno dell'intestino, gli scienziati hanno analizzato le feci.

Questa materia organica contiene al suo interno resti dei microorganismi viventi che hanno contribuito a metabolizzare il cibo nello stomaco e nell'intestino e, di conseguenza, sono in grado di fornire una visione unica di un ambiente diversamente inaccessibile. Tuttavia, fino ad ora, la tecnologia ha permesso di leggere solo frammenti del DNA dei batteri intestinali. Alla luce di ciò, il professore associato Simon Rasmussen e il suo team hanno sviluppato un algoritmo che, mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, fosse in grado di analizzare le stringhe di DNA dei batteri nelle feci.