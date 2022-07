Make up da mettere in valigia, a prezzi "Low cost"

Ultimi preparativi prima delle vacanze. Valigie aperte per mettere tutto il necessario per godere al massimo di qualche settimana di relax. Oltre a vestiti e costumi, una parte importante è la trousse del make up. Se preparandola troviamo solo terre solari consumate, ombretti vecchi e mascara asciutti, è meglio lasciarli a casa e partire con prodotti nuovi di zecca, che in altri periodi dell’anno avremo acquistato a prezzi esorbitanti. È infatti questo il momento giusto per rinnovarli e scegliere i migliori, che ora si possono trovare a prezzi davvero incredibili, con gli Amazon Prime day 2022.

Gli indispensabili da mettere in valigia:

Fondotinta compatto

La parola fondotinta fa subito venire in mente il periodo invernale quando lo utilizziamo per dare una base e un po’ di colore al viso. Niente di più sbagliato, perché questo prodotto non solo può essere usato 365 giorni l’anno ma d’estate è una parte fondamentale del make up. Basta soltanto questo per uniformare il colore del viso, senza bisogno di altri prodotti. Inoltre contiene fattori di protezione che schermano la pelle, evitando bruciature e disidratazione.

Il prodotto consigliato:

365 Compact SPF 30, non solo un fondotinta, ma un’alleato prezioso sia per l’estate che per ogni periodo dell’anno. Un mix unico di pigmenti con il sorprendente Lancaster's Tan Activator Complex (che stimola la pelle a produrre melanina) per donare alla carnagione un tocco radioso. Pelle sana, con l’esclusiva tecnologia Full Light che protegge al 100% dai raggi solari, e un complesso antiossidante per combattere i danni ambientali. La texture liscia e cremosa è adatta anche alle pelli sensibili. Pratico da usare, può essere portato ovunque. Dona alla pelle un aspetto sano e luminoso effetto porcellana. Ora su Amazon ad un prezzo scontato da 31,5 euro a 17,60 euro. Lancaster

Set per il make up

Quando partiamo cerchiamo di mettere in valigia solo il necessario. Inutile portarsi dieci di tutto, impariamo dalla filosofia di vita che “poco è meglio”. In commercio esistono molti set che contengono, in un pack ridotto, tutto il necessario. Se abbiamo già il fondotinta, l’importante è ricordarsi un pennello, una matita, il mascara, e un set d’ombretti. Una squadra di poche “unità” ma davvero vincente.

Il prodotto consigliato:

Professional Makeup Set, 5 prodotti per un trucco perfetto. Contiene: Mascara nero Worth The Hype, allungante e volumizzante, con scovolino affusolato per raggiungere facilmente tutte le ciglia. Un pennello in fibre sintetiche Pro Blending, ideale per sfumare in maniera uniforme l’ombretto. Un piegaciglia con cuscinetto inferiore in silicone, facile da utilizzare. Ultimate Shadow Brights, una palette con 16 ombretti ultra pigmentati dai colori vivaci. Eye Liner nero Epic Ink, dalla punta in feltro, waterproof e altamente pigmentato. Ora su Amazon ad un prezzo scontato da 45,95 euro a 31,62 euro. Nyx

DD Cream

Per chi non ha bisogno o non vuole usare d'estate il fondotinta, una validissima alternativa sono le DD Cream. Le Dynamic-Do All Cream, sono creme multifunzione che uniscono le proprietà di una crema idratante anti età, a quelle di un fondotinta. Rappresentano un’evoluzione delle famose BB cream e CC cream. A differenza di queste ultime, le DD svolgono una funzione più specifica: sono delle creme anti age, ricche di principi attivi antiossidanti e nutrienti, che agiscono contro i radicali liberi e aiutano a combattere rughe e segni d'espressione.

Il prodotto consigliato:

DD Cream antietà. Rallenta l'invecchiamento cutaneo, minimizza i pori, riduce le imperfezioni e dona una radiosa tonalità dorata. Contiene Gardenia Jasminoide che aumenta la produzione di collagene del 33% e ripristina la matrice cellulare. Con Spilanthol 50 riduce la dimensione delle rughe del 16%, grazie al suo effetto lifting immediato. I micropigmenti ultrantesi sublimano istantaneamente la pelle, eliminano le imperfezioni, ripristinano la luminosità perduta e donano un aspetto eternamente giovane. Ora su Amazon ad un prezzo scontato da 35,6 euro a 23,08 euro. Atashi

Crema notte

Immancabile nella valigia delle vacanze la crema per il viso, soprattutto quella notte. Di notte infatti si "risveglia", attiva il processo di rigenerazione, aumenta l'eliminazione delle cellule morte e accresce la formazione dei nuovi cheratinociti (come se avvenisse un turnover epidermico accelerato). Per questo motivo, a differenza della crema giorno il cui scopo principale è idratare e proteggere dagli agenti esterni, la crema notte favorisce il naturale processo di rinnovamento e riparazione della pelle.

Il prodotto consigliato:

Crema Viso Antirughe Bio con Acido Ialuronico puro. Una combinazione efficace di acido ialuronico a diverso peso molecolare che agisce contro i segni dell’età con una triplice azione scientificamente provata. L’acido ialuronico vegano unito agli ingredienti biologici permette di ottenere una crema illuminante notte scientificamente testata, che riduce visibilmente le rughe, elimina le carenze di idratazione e ripristina l’elasticità della pelle. Perfetta anche come crema contorni occhi. Cruelty free, non contiene oli essenziali o profumi. Vasetto più grande con 100 ml di prodotto. Ora su Amazon in offerta da 24,99 euro a 13,99 euro . Satin Naturel

Maschere in tessuto

Chiamate anche sheet mask o tissue mask, sono maschere in tessuto preformato e imbevuto di sostanze nutritive. Protagoniste indiscusse della routine coreana ormai famose in tutto il mondo, la loro grande diffusione è dovuta a molti fattori: sono pratiche da fare e accessibili, sono efficaci, veloci nell’utilizzo e danno risultati immediati. Per finire sono igieniche perché in confezioni monouso.

Il prodotto consigliato:

Maschere in tessuto in confezione da 8. Da applicare sul viso, collo o corpo contengono una grande quantità di sostanze nutrienti, ad alta concentrazione. Nel pack: maschera con concentrato all’Aloe dalle proprietà rinfrescanti, decongestionanti e altamente idratanti. Maschera Acqua, con acido ialuronico, che idrata la pelle e ne rinforza la naturale barriera. Maschera al Carbone, che rassoda la pelle e la libera dalle impurità. Maschera al Limone, ravviva il colorito della pelle. Pearl, nutre la pelle, fornendo elementi essenziali che la rendono naturalmente luminosa. Maschera al Melograno, che aiuta a rimpolpare la pelle. Maschera al Collagene. Rassoda e aiuta a mantenere la pelle elastica. Ora su Amazon ad un prezzo scontato, da 20 euro a 10,49 euro. Eunyul

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più