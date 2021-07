Bergamotto, l’agrume che combatte il colesterolo cattivo

Il bergamotto è un agrume dal colore giallo intenso, dalla forma rotonda e leggermente schiacciata. Nasce da una pianta sempreverde chiamata Citrus bergamia che viene coltivata principalmente nelle zone costiere della Calabria.

È un agrume ricco di valori nutrizionali utili per il sostentamento del nostro organismo. Infatti contiene vitamine come la vitamina A e la vitamina E e preziosi antiossidanti, in particolare i flavonoidi. Risulta anche ricco di sali minerali come potassio, calcio, sodio e ferro.

Perché il bergamotto fa bene

Gli effetti benefici del bergamotto, come frutto commestibile, sono stati riscoperti solo di recente. È sempre stato molto diffuso nell’ambito della cosmesi ma molti ignorano le sue proprietà benefiche. Ecco quali sono alcune delle sue principali virtù curative:

previene le malattie cardiocircolatorie : i flavonoidi contenuti in questo agrume tengono a bada i livelli del colesterolo cattivo contribuendo ad alzare invece i livelli di quello buono. È quindi un vero alleato del cuore nel prevenire ictus, arteriosclerosi e infarti;

: i flavonoidi contenuti in questo agrume tengono a bada i livelli del colesterolo cattivo contribuendo ad alzare invece i livelli di quello buono. È quindi un vero alleato del cuore nel prevenire ictus, arteriosclerosi e infarti; rafforza il sistema immunitario: il suo contributo di vitamina C permette all’organismo di combattere efficacemente l’attacco di virus e batteri;

anti-aging naturale: previene l’invecchiamento cellulare aiutando a mantenere giovane ed elastica la pelle. Serve per contrastare la formazione dei radicali liberi;

svolge un’azione disinfettante: utile per curare i principali disturbi del cavo orale come le gengiviti e l’alitosi. Si possono effettuare col suo succo dei gargarismi. Bastano poche gocce in un bicchiere d’acqua per prevenire questo tipo di disturbi;

antinfiammatorio naturale: l’essenza di bergamotto è utilizzata per fare i suffumigi utili per curare il mal di gola e il raffreddore nel periodo invernale. Il suo succo è utilizzato anche per la cura delle infiammazioni delle vie urinarie come la cistite;

contrasta l’ anemia : il suo alto contenuto di ferro è un valido sostegno per chi ha carenze di questo sale minerale o soffre di anemia;

: il suo alto contenuto di ferro è un valido sostegno per chi ha carenze di questo sale minerale o soffre di anemia; rimedio contro l’ insonnia : ha un effetto calmante sul sistema nervoso. È consigliato a chi soffre di stati d’ansia o a chi fa fatica ad addormentarsi la sera;

: ha un effetto calmante sul sistema nervoso. È consigliato a chi soffre di stati d’ansia o a chi fa fatica ad addormentarsi la sera; rende forti le ossa: il suo apporto di calcio contribuisce a mantenere sane le ossa e a prevenire l’osteoporosi.

Usi e controindicazioni del bergamotto

Da anni il bergamotto è utilizzato soprattutto per la cura della pelle. Lo si trova in molti prodotti cosmetici come creme, lozioni e shampoo. In aromaterapia il bergamotto si utilizza sotto forma di olio essenziale, utile per combattere ansia e depressione. Questo olio è spesso utilizzato nelle lavande vaginali per il trattamento della cistite. La sua azione antibatterica è sfruttata anche per la cura della micosi dell’unghia.

Solo negli ultimi anni questo agrume è stato rivalutato in cucina. È utilizzato dagli chef per impreziosire alcune pietanze a base di pesce o per rinfrescare piatti troppo piccanti. Può essere aggiunto nei risotti come aroma naturale o per arricchire le insalate. Dal bergamotto si ricava un succo dal sapore un po’ amaro ma molto apprezzato per il suo effetto purificante, dissetante ed energizzante. Consumato prima dei pasti è in grado di stimolare l’appetito.

Il consumo del bergamotto, soprattutto sotto forma di frutto e succo, è sconsigliato a chi soffre di gastrite o reflusso gastroesofageo per il suo alto contenuto di acido citrico. Quest’ultimo risulta superiore a quello contenuto nel limone. L’utilizzo del suo olio essenziale sulla pelle non è raccomandato se subito dopo ci si vuole esporre al sole. Contiene i psoraleni, sostanze fototossiche che a contatto con i raggi solari possono avere un effetto canceroso o provocare delle gravi scottature.