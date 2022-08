Borse sotto gli occhi, cause e rimedi

Solitamente ci si limita a definirle come un inestetismo, ma questa definizione è giusta, solo quando si tratta di manifestazioni temporanee, legate a un periodo di scarso riposo, oppure quando non si è più giovanissimi. Con il passare del tempo infatti, i tessuti che circondano gli occhi, compresi alcuni dei muscoli che sostengono le palpebre, si indeboliscono. Tuttavia, il gonfiore può essere causato anche da forme infettive o allergiche, come in caso di congiuntivite, problemi renali o epatici, ipotiroidismo, cattiva alimentazione, ipertensione. Il risultato sia che si tratti o meno di patologia, è appunto un gonfiore poco naturale che appesantisce e invecchia lo sguardo.

Perché si formano?

La causa è ampiamente legata alla costituzione dell’individuo: se ad esempio si ha tendenza alla lassità del tessuto borsale e all’accumulo di grasso nell’orbita. Il normale grasso che aiuta a sostenere gli occhi, può infatti spostarsi nella palpebra inferiore, causandone il rigonfiamento. A peggiorare il quadro, c’è poi un graduale e progressivo peggioramento dell’elasticità cutanea. Analogamente, le borse possono formarsi da un accumulo di liquidi, dovuti agli stessi fenomeni irritativi oppure legati ad altre patologie. I segni caratteristici, esse stesse un sintomo, sono gonfiore simile a quello di un edema (accumulo di liquidi sotto la pelle) e perdita di tono della pelle. La comparsa si associa di frequente all'accumulo nella stessa area di pigmenti scuri, come la melanina, che si manifestano nella forma comune delle occhiaie, o occhi cerchiati.

Tra i principali fattori di rischio che possono favorire la comparsa di borse ci sono:

Predisposizione genetica

Invecchiamento

Eccessiva esposizione al sole o a lampade solari (negli anni)

Alimentazione non corretta

Fumo

Insufficienza di sonno

Stress

Allergie e dermatiti

Inestetismo o patologia?

Come dicevamo, le borse sotto gli occhi sono solitamente una preoccupazione meramente estetica, e solo raramente un sintomo di una patologia grave. È però necessario saperle riconoscerle per capire se c'è necessità di un'intervento medico. Nel primo caso esistono moltissimi trattamenti sia cosmetici che chirurgici esttremamente efficaci che le minimizzano o le eliminano definitivamente come in caso di bleroplastica. Nel secondo caso, le borse rappresentano un segnale che si aggiunge ad altri sintomi per l'individuazione della patologia in corso. Esami del sangue sono consigliabili per individuare la presenza di spie di un'infezione, di uno squilibrio ormonale o di una ridotta funzionalità di fegato e reni.

Quando è importante rivolgersi al medico

Se notiamo ad esempio che il gonfiore è grave e persistente, ed è accompagnato da sintomi come rossore, prurito o dolore, o se si manifesta anche in altre parti del corpo, ad esempio nelle gambe.

In questo caso il medico con delle semplici analisi riuscirà ad escludere le altre possibi cause del gonfiore, come disturbi della tiroide, condizioni non ottimali dei reni, infezioni o allergie.

Come intervenire

Se sono dovute ad un problema di salute, sarà il medico di fiducia a fornire la cura in base alla patologia a cui sono legate. In caso di inestetismo ci sono piccoli ma efficaci rimedi che si possono adottare.

Quando la comparsa del disturbo è legata alla carenza di sonno è di norma sufficiente recuperare un ritmo sonno-veglia più regolare, che garantisca un riposo adeguato

Per favorire la riduzione e possibilmente la scomparsa del gonfiore, gli impacchi freddi si dimostrano particolarmente efficaci

Per permettere un corretto drenaggio dei liquidi accumulati (edema) può essere d’aiuto dormire con la testa sollevata, utilizzando quindi un cuscino più alto.

Estremamente utili sono anche i prodotti cosmetici di alta qualità

I prodotti consigliati:

Remescar Borse Occhi e Occhiaie. Clincamente testato per ridurre le borse sotto gli occhi, Remescar riduce istantaneamente, le occhiaie e le borse degli occhi. Il risultato rimane visibile fino a 10 ore e può essere usata anche sotto il make up. Contiene una formula concentrata di principi attivi che la rende molto diversa dalle normali creme per gli occhi. Applicando una piccola quantità nel contorno occhi, le borse si riducono fino al 75% . Adatta sia per uomini che per donne. Remescar

Eye Care Maschera per gli occhi al collagene in gel. Patch per occhi ricchi di collagene, che forniscono alla pelle le proteine ​​​​essenziali e la aiutano a mantenere la sua elasticità. Idratano la pelle, favorendo la circolazione sanguigna, migliorano il metabolismo cellulare, riducendo così le rughe del contorno occhi, le occhiaie e il gonfiore, donando lucentezza alla pelle opaca. Contengono una combinazione di ialuronato di sodio idratante, collagene e olio essenziale di rosa, che forniscono un'idratazione immediata e duratura, alla pelle intorno agli occhi. La maschera occhi reintegra l'umidità, idrata in profondità la pelle, leviga le linee sottili, nutre la pelle, restringe i pori, migliora le borse per gli occhi, il gonfiore e le occhiaie. Rigenera le cellule della pelle, stimolando la produzione di collagene. ‎Memonotry

Gel crema per borse sotto gli occhi, con formula avanzata. Minimizza velocemente borse, gonfiori e occhiaie, donando un aspetto fresco e riposato. Protegge da agenti irritanti e inquinanti che causano imperfezioni. Ideale per tutti i tipi di pelle. Formulato da dermatologi, con ingredienti di origine naturale. Grazie alla tecnologia Filmatrix e agli estratti vegetali, questo gel per occhi forma uno strato invisibile come fosse una seconda pelle. I peptidi ripristinano l'elasticità e illuminano il contorno occhi. Dermatologicamente, clinicamente e oftalmologicamente testato. Sicuro anche per chi indossa lenti a contatto Dr. Brandt Skincare

Magic Lift, crema gel contorno occhi, borse e occhiaie. Un vero booster in gel ad effetto lifting immediato, che aiuta a ridurre in pochi minuti "zampe di gallina", borse e occhiaie intorno agli occhi, per una finitura impeccabile fino a 4 ore. Clinicamente testato come anti-età e riduzione delle rughe. L’effetto decongestionante permette di ridurre le borse in soli 14 giorni, grazie alla "nuova formula" con principi attivi innovativi che donano un risultato visibile già nei primi 5 minuti di posa. La composizione del prodotto con Eyeseryl e Argireline Solution, lo rende efficace per la riduzione delle borse e occhiaie sotto agli occhi lasciando una pelle più tonica e distesa. Bellezza Italiana

Crema contorno occhi antirughe uomo. La pelle maschile è più spessa, grassa ed ha un'acidità maggiore di quella femminile. Per questo Gianser ha creato un contorno occhi specifico per uomini. Con soli componenti biologici vegani, senza l’impiego di OGM né pesticidi o siliconi. Le piante e gli olii nella formulazione, sono elementi essenziali naturali provenienti dalla Sardegna, che ha il più alto numero di centenari al mondo. Con estratto di elicriso, ed oli di ginepro e mandorle dolci. Gianser Just for Men