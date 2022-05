Candida vaginale, come combatterla con i rimedi naturali

Secondo le stime circa il 70-75% delle donne in età fertile ne soffre almeno una volta nella vita e il 30-40% va incontro a una recidiva. Stiamo parlando della candida vaginale, un'infezione provocata dal fungo Candida albicans. Si tratta di un disturbo molto comune, il più diffuso assieme alla vaginosi batterica e alla vaginite da Trichomonas. In condizioni normali questo micete, presente negli ambienti caldo umidi come bocca, gola, esofago, tratto gastrointestinale, genitali, è innocuo poiché i batteri "buoni" che costituiscono la flora intestinale e il sistema immunitario impediscono una sua proliferazione patologica. Esistono, tuttavia, alcune situazioni in cui questo controllo viene meno e la candida vaginale prende il sopravvento, provocando sintomi assai fastidiosi. Scopriamo quali sono i rimedi naturali più efficaci per contrastarla.

Le cause della candida vaginale

Come già detto, la candida è un fungo presente nelle mucose genitali dove convive in maniera equilibrata con altri microrganismi. Tutti insieme formano il cosiddetto ecosistema vaginale che, oltre a consentire la lubrificazione dell'organo, mantiene i valori del pH (acidità) compresi fra 3,8 e 4,5. Nel momento in cui gli stessi superano tali limiti, si viene a creare una situazione di disequilibrio, con una conseguente proliferazione dei germi patogeni.

Quali sono le situazioni che mandano in tilt i meccanismi di difesa dell'organismo e consentono, così, alla candida vaginale di diventare aggressiva? Un vero e proprio pericolo è rappresentato dall'assunzione degli antibiotici

che indeboliscono o addirittura devastano la flora batterica intestinale e vaginale. Un'alterazione della stessa è, altresì, la conseguenza delle diete ricche di zuccheri e di malattie metaboliche come il diabete. Nelle pazienti diabetiche, infatti, l'elevato livello di glucosio nel sangue è una fonte di nutrimento per il fungo.

Non si deve poi sottovalutare l'incremento degli estrogeni che si verifica in alcune particolari condizioni: fase premestruale, gravidanza, terapia ormonale sostitutiva. Questi ormoni sono responsabili dell'aumento del glicogeno vaginale, uno zucchero implicato nel metabolismo della candida. Altri fattori di rischio includono:

Cattiva igiene personale ;

; Stati di immunodepressione;

Utilizzo di detergenti intimi non adeguati ;

; Uso di contraccettivi orali;

Stress psicofisico.

I sintomi della candida vaginale

I sintomi della candida vaginale sono facilmente riconoscibili. Essi, solitamente, si esacerbano la settimana che precede le mestruazioni e includono:

Intenso prurito intimo;

intimo; Perdite vaginali bianche e dense;

vaginali bianche e dense; Arrossamento e gonfiore vulvare;

e vulvare; Secchezza vaginale ;

; Dispareunia (dolore durante i rapporti sessuali);

(dolore durante i rapporti sessuali); Disuria (algia o bruciore durante la minzione).

Nella maggior parte dei casi, seppur fastidiosa e con una certa tendenza alla recidiva, la candida vaginale non è pericolosa. Tuttavia il disturbo non deve essere sottovalutato se colpisce donne affette da particolari patologie, ad esempio il diabete,

o in stato di immunodepressione. In questi casi, infatti, può instaurarsi una condizione sistemica nota come candidosi invasiva. Nel momento in cui il micete passa nel sangue è in grado di raggiungere diversi organi e provocare osteomielite, endocardite, encefalite.

I rimedi naturali per trattare la candida vaginale

Le cure tradizionali per la candida vaginale contemplano l'utilizzo di antimicotici topici, orali e per via vaginale. Per tutta la durata della terapia è consigliato praticare una corretta igiene intima e astenersi dai rapporti sessuali. È possibile anche ricorrere alla natura. I rimedi più efficaci includono: