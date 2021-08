Cheratina, la proteina che mantiene i capelli in salute

La cheratina è una proteina naturale di fondamentale importanza. È presente nell’uomo e negli animali. È parte dell’epidermide, dei capelli, delle unghie e dei peli. È ricca di vitamine, aminoacidi e oligoelementi che svolgono un’azione altamente rinforzante e nutriente.

Questa proteina presente nel nostro organismo contribuisce a rendere forti e luminosi i capelli e a contrastare la fragilità delle unghie. A livello cutaneo la cheratina mantiene elastica e giovane la pelle più a lungo.

Come fare il pieno di cheratina

Quando non è sufficiente quella prodotta naturalmente dal nostro corpo, si può fare ricorso a specifici trattamenti cosmetici. In determinati periodi dell’anno, come in prossimità della caduta stagionale dei capelli, si può fare ricorso a degli integratori alimentari a base di essa. Per integrare in maniera naturale la cheratina che è presente nel nostro organismo si può innanzitutto prestare attenzione al regime alimentare che si segue.

Una dieta equilibrata che contempla il consumo di frutta e verdura è di vitale importanza. In particolare si consiglia di assumere alimenti ricchi di vitamina C come arance, limoni, pompelmi. Questi agrumi sono utili a stimolare la produzione di cheratina; sono funzionali all’assorbimento delle proteine di origine vegetale.

Lo stesso vale per gli alimenti ricchi di vitamina B7 e aminoacidi proteici come taurina, cisteina e metionina. Quindi via libera al consumo di legumi, cereali integrali, broccoli, peperoni, frutta secca come noci e mandorle, soia e semi di sesamo e spinaci.

Quali sono i trattamenti a base di cheratina

I principali trattamenti cosmetici a base di cheratina si prendono cura dei capelli danneggiati e carenti di questa proteina. La carenza può essere determinata dallo stress, dall’invecchiamento cellulare o per l’uso di trattamenti aggressivi come tinte o esposizione prolungata della fibra capillare allo stress termico provocato da phon e piastre liscianti.

I trattamenti a base di cheratina più utilizzati si trovano in commercio sotto forma di shampoo, olii, maschere, impacchi rigeneranti. Sono tutti trattamenti di bellezza che svolgono un’azione ristrutturante della fibra capillare rendendola più spessa e forte. Sono indicati per chi ha i capelli molto lunghi, aridi o con presenza di doppie punte.

Molti esperti consigliano di fare uso di questi prodotti cosmetici soprattutto dopo il periodo estivo, quando a causa dell’esposizione costante al sole e alla salsedine i capelli risultano opachi, stressati e sfibrati. La cheratina è anche la protagonista di alcuni trattamenti liscianti indirizzati ai capelli ricci e crespi.

Alcuni trattamenti si questo tipo però possono essere dannosi perché contenenti la formaldeide. Quest’ultima è una sostanza tossica che provoca irritazione agli occhi e al cuoio capelluto, improvvisa tosse, un senso di affaticamento e perdita graduale dei capelli. Per legge i prodotti italiani devono contenerne una quantità non superiore allo 0,2%. Inoltre i trattamenti a base di cheratina sono sconsigliati a chi ha una cute grassa e ipersensibile.